Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa O Liberal 30.05.26 11h01 Deiveson Figueiredo, ex-campeão dos moscas, acabou finalizado no segundo assalto (Instagram @ufc_brasil) O lutador paraense Deiveson Figueiredo foi derrotado pelo atleta chinês Song Yadong na luta principal do UFC Macau, realizada na manhã deste sábado (30), na China. O confronto, válido pela categoria dos pesos-galos (até 61,2 kg), terminou no segundo assalto após o competidor local aplicar uma finalização do tipo guilhotina. No fim do segundo round, o paraense tentou derrubar Song Yadong, mas o chinês reagiu bem, prendeu a cabeça do adversário e venceu por finalização. Com desfecho do combate ocorreu aos 4 minutos e 42 segundos. No início do confronto, Song Yadong ocupou a área central do octógono com o objetivo de conectar a pontuação inicial. Deiveson Figueiredo optou pela movimentação periférica e pela manutenção do distanciamento para identificar brechas na guarda do oponente. A tática do atleta paraense conteve o volume de golpes na primeira etapa do combate. Contudo, no segundo assalto, o lutador chinês aumentou a intensidade das ações e reverteu uma tentativa de projeção ao solo em uma finalização por guilhotina. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O resultado marcou a única vitória entre os sete competidores locais escalados para o evento na China. Antes do fechamento do card, Song Yadong ocupava a quinta posição na listagem oficial dos pesos-galos. Com o triunfo, o atleta se posiciona entre os postulantes ao título da categoria. Em contrapartida, Deiveson Figueiredo, que iniciou o evento na sétima colocação do ranking da divisão, atingiu o retrospecto de quatro reveses em suas cinco apresentações mais recentes. O ex-campeão da divisão dos pesos-moscas acumula um retrospecto recente de quatro derrotas nas últimas cinco apresentações no octógono. No histórico geral de sua carreira na modalidade, o lutador soma 25 vitórias e sete derrotas. 