Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China

Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa

O Liberal
fonte

Deiveson Figueiredo, ex-campeão dos moscas, acabou finalizado no segundo assalto (Instagram @ufc_brasil)

O lutador paraense Deiveson Figueiredo foi derrotado pelo atleta chinês Song Yadong na luta principal do UFC Macau, realizada na manhã deste sábado (30), na China. O confronto, válido pela categoria dos pesos-galos (até 61,2 kg), terminou no segundo assalto após o competidor local aplicar uma finalização do tipo guilhotina.

No fim do segundo round, o paraense tentou derrubar Song Yadong, mas o chinês reagiu bem, prendeu a cabeça do adversário e venceu por finalização. Com desfecho do combate ocorreu aos 4 minutos e 42 segundos.

VEJA MAIS

image Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong
Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão

image Paraense Deiveson Figueiredo projeta luta contra Song Yadong no UFC Macau: 'Vou ser agressivo'
Ex-campeão do mosca ainda sonha com disputa de cinturão nos galos

image Deiveson Figueiredo perde para russo no UFC e se distancia de nova chance pelo cinturão
Após três rounds de luta, paraense perdeu por decisão dos juízes

No início do confronto, Song Yadong ocupou a área central do octógono com o objetivo de conectar a pontuação inicial. Deiveson Figueiredo optou pela movimentação periférica e pela manutenção do distanciamento para identificar brechas na guarda do oponente. A tática do atleta paraense conteve o volume de golpes na primeira etapa do combate. Contudo, no segundo assalto, o lutador chinês aumentou a intensidade das ações e reverteu uma tentativa de projeção ao solo em uma finalização por guilhotina.

O resultado marcou a única vitória entre os sete competidores locais escalados para o evento na China. Antes do fechamento do card, Song Yadong ocupava a quinta posição na listagem oficial dos pesos-galos. Com o triunfo, o atleta se posiciona entre os postulantes ao título da categoria.

Em contrapartida, Deiveson Figueiredo, que iniciou o evento na sétima colocação do ranking da divisão, atingiu o retrospecto de quatro reveses em suas cinco apresentações mais recentes. O ex-campeão da divisão dos pesos-moscas acumula um retrospecto recente de quatro derrotas nas últimas cinco apresentações no octógono. No histórico geral de sua carreira na modalidade, o lutador soma 25 vitórias e sete derrotas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

UFC

Deiveson Figueiredo
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

NÃO DEU

Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China

Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa

30.05.26 11h01

TRATAMENTO MÉDICO

Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical

De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna

30.05.26 8h58

mais esportes

Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong

Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão

29.05.26 22h00

mais esportes

Equipe paraense disputa Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados em Goiânia

Na competição, time da AADFEPA busca vaga na Libertadores

29.05.26 11h53

MAIS LIDAS EM ESPORTES

TRATAMENTO MÉDICO

Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical

De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna

30.05.26 8h58

NÃO DEU

Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China

Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa

30.05.26 11h01

SEM MISTÉRIO

Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso

O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo

30.05.26 10h24

Futebol

Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados

Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores

28.05.26 17h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda