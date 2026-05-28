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VNL 2026: confira datas, horários e onde assistir aos jogos do Brasil na Liga das Nações

Competição reúne 18 seleções e começa no dia 3 de junho com jogos em Brasília

Hannah Franco
fonte

Liga das Nações de Vôlei 2026: confira agenda do Brasil na VNL (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

A Seleção Brasileira feminina de vôlei já tem caminho definido na Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026. O torneio começa no dia 3 de junho e terá jogos no Brasil, Turquia e Japão durante a fase classificatória. A estreia da equipe comandada por José Roberto Guimarães será em Brasília, diante da Holanda.

A VNL chega à oitava edição reunindo 18 seleções no feminino. O Brasil busca um título inédito da competição, após conquistar quatro vice-campeonatos nas temporadas de 2019, 2021, 2022 e 2025. Desde a criação do torneio, apenas Itália, Estados Unidos e Turquia levantaram a taça no feminino.

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🏐 Pelo quarto ano consecutivo, o Brasil será sede da Liga das Nações. Brasília recebe a primeira semana da competição entre os dias 3 e 7 de junho.

Quando começa a VNL Feminina 2026?

A Liga das Nações Feminina começa no dia 3 de junho (quarta-feira) e segue até julho, quando serão disputadas as fases finais do torneio.

A Seleção Brasileira fará 12 partidas na fase classificatória, divididas em três semanas diferentes.

Onde assistir aos jogos do Brasil na VNL 2026?

As partidas da Seleção Brasileira feminina na Liga das Nações terão transmissão ao vivo no SporTV 2 e no streaming. Alguns confrontos também podem ser exibidos na TV Globo e na GE TV.

Jogos do Brasil na VNL Feminina 2026

🇧🇷 Semana 1 — Brasília (3 a 7 de junho)

📅 Quarta-feira (03/06)
⏰ 20h — Brasil x Holanda

📅 Quinta-feira (04/06)
⏰ 20h — Brasil x República Dominicana

📅 Sábado (06/06)
⏰ 11h — Brasil x Bulgária

📅 Domingo (07/06)
⏰ 14h30 — Brasil x Itália

🇹🇷 Semana 2 — Ancara (17 a 21 de junho)

📅 Quarta-feira (17/06)
⏰ 10h — Brasil x França

📅 Quinta-feira (18/06)
⏰ 10h — Brasil x Bélgica

📅 Sábado (20/06)
⏰ 10h — Brasil x China

📅 Domingo (21/06)
⏰ 10h — Brasil x Alemanha

🇯🇵 Semana 3 — Kansai (8 a 12 de julho)

📅 Quarta-feira (08/07)
⏰ 7h20 — Brasil x Japão

📅 Sexta-feira (10/07)
⏰ 7h20 — Brasil x Polônia

📅 Sábado (11/07)
⏰ 3h30 — Brasil x Tailândia

📅 Domingo (12/07)
⏰ 0h — Brasil x Estados Unidos

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