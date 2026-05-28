VNL 2026: confira datas, horários e onde assistir aos jogos do Brasil na Liga das Nações Competição reúne 18 seleções e começa no dia 3 de junho com jogos em Brasília Hannah Franco 28.05.26 21h50 Liga das Nações de Vôlei 2026: confira agenda do Brasil na VNL (REUTERS/Siphiwe Sibeko) A Seleção Brasileira feminina de vôlei já tem caminho definido na Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026. O torneio começa no dia 3 de junho e terá jogos no Brasil, Turquia e Japão durante a fase classificatória. A estreia da equipe comandada por José Roberto Guimarães será em Brasília, diante da Holanda. A VNL chega à oitava edição reunindo 18 seleções no feminino. O Brasil busca um título inédito da competição, após conquistar quatro vice-campeonatos nas temporadas de 2019, 2021, 2022 e 2025. Desde a criação do torneio, apenas Itália, Estados Unidos e Turquia levantaram a taça no feminino. VEJA MAIS Praia Clube domina o Minas e conquista o tricampeonato da Superliga Feminina de Vôlei Com atuação segura e controle emocional nos momentos decisivos, o time de Uberlância volta ao topo da Superliga e soma agora três títulos Seleção japonesa corta central preso com posse de drogas da Liga das Nações de Vôlei 🏐 Pelo quarto ano consecutivo, o Brasil será sede da Liga das Nações. Brasília recebe a primeira semana da competição entre os dias 3 e 7 de junho. Quando começa a VNL Feminina 2026? A Liga das Nações Feminina começa no dia 3 de junho (quarta-feira) e segue até julho, quando serão disputadas as fases finais do torneio. A Seleção Brasileira fará 12 partidas na fase classificatória, divididas em três semanas diferentes. Onde assistir aos jogos do Brasil na VNL 2026? As partidas da Seleção Brasileira feminina na Liga das Nações terão transmissão ao vivo no SporTV 2 e no streaming. Alguns confrontos também podem ser exibidos na TV Globo e na GE TV. Jogos do Brasil na VNL Feminina 2026 🇧🇷 Semana 1 — Brasília (3 a 7 de junho) 📅 Quarta-feira (03/06) ⏰ 20h — Brasil x Holanda 📅 Quinta-feira (04/06) ⏰ 20h — Brasil x República Dominicana 📅 Sábado (06/06) ⏰ 11h — Brasil x Bulgária 📅 Domingo (07/06) ⏰ 14h30 — Brasil x Itália 🇹🇷 Semana 2 — Ancara (17 a 21 de junho) 📅 Quarta-feira (17/06) ⏰ 10h — Brasil x França 📅 Quinta-feira (18/06) ⏰ 10h — Brasil x Bélgica 📅 Sábado (20/06) ⏰ 10h — Brasil x China 📅 Domingo (21/06) ⏰ 10h — Brasil x Alemanha 🇯🇵 Semana 3 — Kansai (8 a 12 de julho) 📅 Quarta-feira (08/07) ⏰ 7h20 — Brasil x Japão 📅 Sexta-feira (10/07) ⏰ 7h20 — Brasil x Polônia 📅 Sábado (11/07) ⏰ 3h30 — Brasil x Tailândia 📅 Domingo (12/07) ⏰ 0h — Brasil x Estados Unidos Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave seleção feminina de vôlei sfv liga das nações VNL COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 mais esportes Equipe paraense disputa Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados em Goiânia Na competição, time da AADFEPA busca vaga na Libertadores 29.05.26 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público 29.05.26 8h45 Futebol Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. 29.05.26 14h40 Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58