Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Seleção japonesa corta central preso com posse de drogas da Liga das Nações de Vôlei

Estadão Conteúdo

O Japão se destaca por ser um país onde a disciplina e a ordem prevalecem, com muito respeito ao próximo e cortesia. Prezando por seus valores, a seleção nacional de vôlei masculino anunciou, em nota oficial, o corte de Shunichiro Sato da Liga das Nações de Vôlei após o central ser preso sob suspeita de posse de maconha.

A Associação Japonesa de Voleibol (JVA) agiu de imediato. Assim que saiu a notícia da prisão do jogador em Tóquio por causa da posse de entorpecentes, nesta quinta-feira, já houve o anúncio do corte da LNV.

"Hoje, 28 de maio (quinta-feira), Shunichiro Sato, membro da seleção japonesa masculina de voleibol de 2026, foi preso sob suspeita de posse de drogas. A polícia está investigando os fatos do caso. A Associação Japonesa de Voleibol (JVA) leva este incidente muito a sério e pede profundas desculpas por ele ter traído a confiança de todos os envolvidos que nos apoiaram e aos nossos fãs", divulgou a entidade.

"Além disso, a JVA removeu Shunichiro Sato da lista de convocados para a seleção japonesa masculina de voleibol de 2026 a partir de hoje", decretou. "A JVA continuará a se esforçar para promover a integridade no mundo do voleibol. Mais uma vez, apresentamos nossas mais sinceras desculpas pelo grande transtorno e preocupação causados a todas as partes envolvidas e aos nossos fãs."

Os primeiros jogos da seleção japonesa na Liga das Nações pelo Grupo 3 ocorrem entre os dias 10 e 14 de junho, em Linyi, na China, diante de Ucrânia, Polônia, os anfitriões e a Eslovênia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vôlei

Liga das Nações

Japão

Shunichiro Sato

drogas

corte
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Mercado de São Brás terá ponto de troca de figurinhas da Copa; conheça outros locais

Iniciativa é promovida pela Prefeitura de Belém e deve ocorrer durante todos os domingos da Copa do Mundo

28.05.26 17h33

Futebol

Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados

Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores

28.05.26 17h01

Carlos Ferreira

Decisão, Papão em alta rotação

28.05.26 14h17

futebol

Anápolis conquista a Copa Centro-Oeste e aguarda Paysandu ou Nacional na final da Copa Verde

Galo da Comarca entrou para a história como o primeiro campeão do torneio

28.05.26 13h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027

Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF.

28.05.26 23h20

Futebol

Marcinho celebra título do Paysandu e golaço por cobertura: 'Não vamos parar por aqui”'

Meia marcou o sexto gol na temporada e celebrou nova conquista pelo clube; Papão agora foca na Série B e na final da Copa Verde contra o Anápolis

28.05.26 23h55

Futebol

É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte

Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde.

28.05.26 22h58

Futebol

Com Paysandu e São Raimundo-AM, veja a lista dos campeões da Copa Norte

Equipe amazonense é a maior campeã do torneio. Bicolores diminuíram a distância no ranking

28.05.26 23h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda