Seleção japonesa corta central preso com posse de drogas da Liga das Nações de Vôlei Estadão Conteúdo 28.05.26 18h32 O Japão se destaca por ser um país onde a disciplina e a ordem prevalecem, com muito respeito ao próximo e cortesia. Prezando por seus valores, a seleção nacional de vôlei masculino anunciou, em nota oficial, o corte de Shunichiro Sato da Liga das Nações de Vôlei após o central ser preso sob suspeita de posse de maconha. A Associação Japonesa de Voleibol (JVA) agiu de imediato. Assim que saiu a notícia da prisão do jogador em Tóquio por causa da posse de entorpecentes, nesta quinta-feira, já houve o anúncio do corte da LNV. "Hoje, 28 de maio (quinta-feira), Shunichiro Sato, membro da seleção japonesa masculina de voleibol de 2026, foi preso sob suspeita de posse de drogas. A polícia está investigando os fatos do caso. A Associação Japonesa de Voleibol (JVA) leva este incidente muito a sério e pede profundas desculpas por ele ter traído a confiança de todos os envolvidos que nos apoiaram e aos nossos fãs", divulgou a entidade. "Além disso, a JVA removeu Shunichiro Sato da lista de convocados para a seleção japonesa masculina de voleibol de 2026 a partir de hoje", decretou. "A JVA continuará a se esforçar para promover a integridade no mundo do voleibol. Mais uma vez, apresentamos nossas mais sinceras desculpas pelo grande transtorno e preocupação causados a todas as partes envolvidas e aos nossos fãs." Os primeiros jogos da seleção japonesa na Liga das Nações pelo Grupo 3 ocorrem entre os dias 10 e 14 de junho, em Linyi, na China, diante de Ucrânia, Polônia, os anfitriões e a Eslovênia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei Liga das Nações Japão Shunichiro Sato drogas corte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mercado de São Brás terá ponto de troca de figurinhas da Copa; conheça outros locais Iniciativa é promovida pela Prefeitura de Belém e deve ocorrer durante todos os domingos da Copa do Mundo 28.05.26 17h33 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01 Carlos Ferreira Decisão, Papão em alta rotação 28.05.26 14h17 futebol Anápolis conquista a Copa Centro-Oeste e aguarda Paysandu ou Nacional na final da Copa Verde Galo da Comarca entrou para a história como o primeiro campeão do torneio 28.05.26 13h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol Marcinho celebra título do Paysandu e golaço por cobertura: 'Não vamos parar por aqui”' Meia marcou o sexto gol na temporada e celebrou nova conquista pelo clube; Papão agora foca na Série B e na final da Copa Verde contra o Anápolis 28.05.26 23h55 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58 Futebol Com Paysandu e São Raimundo-AM, veja a lista dos campeões da Copa Norte Equipe amazonense é a maior campeã do torneio. Bicolores diminuíram a distância no ranking 28.05.26 23h08