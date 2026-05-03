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Praia Clube domina o Minas e conquista o tricampeonato da Superliga Feminina de Vôlei

Com atuação segura e controle emocional nos momentos decisivos, o time de Uberlância volta ao topo da Superliga e soma agora três títulos

Estadão Conteúdo
fonte

Praia Clube (Paula Reis / Flamengo)

O Dentil Praia Clube é campeão da Superliga Feminina de Vôlei 2025/2026. Neste domingo, 3, a equipe superou o Gerdau Minas por 3 sets a 0, no Ginásio do Ibirapuera, e garantiu o terceiro título da história na competição. As parciais foram 29/27, 25/21 e 25/13.

A conquista passa diretamente pelo protagonismo da capitã Adenízia Silva e pela grande atuação da ponteira Payton Caffrey, além de uma sequência de erros do Minas nos momentos decisivos.

Com atuação segura e controle emocional nos momentos decisivos, o time de Uberlância volta ao topo da Superliga e soma agora três títulos - repetindo os feitos das temporadas 2017/2018 e 2022/2023.

Jogo equilibrado no início e domínio no fim:

A primeira parcial foi marcada pelo equilíbrio, com alternância constante no placar. O Praia chegou a abrir vantagem na reta final, mas viu o Minas reagir e levar a disputa para os detalhes. As duas equipes tiveram chances de fechar o set, mas a definição só veio após longa disputa, com o Praia aproveitando erros adversários para fazer 29 a 27.

No segundo set, o Minas começou melhor e abriu vantagem considerável com uma sequência forte no saque. Ainda assim, o Praia reagiu rapidamente, se aproveitando de falhas do rival para virar o jogo. Com mais consistência e liderança em quadra, especialmente com Adenízia e Caffrey, a equipe manteve o controle e fechou a parcial em 25 a 21.

O terceiro set teve início semelhante, com o Minas novamente à frente nos primeiros pontos. No entanto, a história se repetiu: os erros minastenistas abriram espaço para a virada do Praia, que cresceu na partida e passou a dominar completamente. Embalado pela torcida, o time disparou no placar e construiu uma vantagem confortável até fechar em 25 a 13, confirmando o título.

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