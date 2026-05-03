Praia Clube domina o Minas e conquista o tricampeonato da Superliga Feminina de Vôlei Com atuação segura e controle emocional nos momentos decisivos, o time de Uberlância volta ao topo da Superliga e soma agora três títulos Estadão Conteúdo 03.05.26 13h06 Praia Clube (Paula Reis / Flamengo) O Dentil Praia Clube é campeão da Superliga Feminina de Vôlei 2025/2026. Neste domingo, 3, a equipe superou o Gerdau Minas por 3 sets a 0, no Ginásio do Ibirapuera, e garantiu o terceiro título da história na competição. As parciais foram 29/27, 25/21 e 25/13. A conquista passa diretamente pelo protagonismo da capitã Adenízia Silva e pela grande atuação da ponteira Payton Caffrey, além de uma sequência de erros do Minas nos momentos decisivos. Com atuação segura e controle emocional nos momentos decisivos, o time de Uberlância volta ao topo da Superliga e soma agora três títulos - repetindo os feitos das temporadas 2017/2018 e 2022/2023. Jogo equilibrado no início e domínio no fim: A primeira parcial foi marcada pelo equilíbrio, com alternância constante no placar. O Praia chegou a abrir vantagem na reta final, mas viu o Minas reagir e levar a disputa para os detalhes. As duas equipes tiveram chances de fechar o set, mas a definição só veio após longa disputa, com o Praia aproveitando erros adversários para fazer 29 a 27. No segundo set, o Minas começou melhor e abriu vantagem considerável com uma sequência forte no saque. Ainda assim, o Praia reagiu rapidamente, se aproveitando de falhas do rival para virar o jogo. Com mais consistência e liderança em quadra, especialmente com Adenízia e Caffrey, a equipe manteve o controle e fechou a parcial em 25 a 21. O terceiro set teve início semelhante, com o Minas novamente à frente nos primeiros pontos. No entanto, a história se repetiu: os erros minastenistas abriram espaço para a virada do Praia, que cresceu na partida e passou a dominar completamente. Embalado pela torcida, o time disparou no placar e construiu uma vantagem confortável até fechar em 25 a 13, confirmando o título. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Praia Clube Minas Superliga Feminina Vôlei COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58