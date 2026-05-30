Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo O Liberal 30.05.26 10h24 Com Vini Jr e Raphinha titulares, Carlo Ancelotti define equipe para jogo no Maracanã (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP) O técnico Carlo Ancelotti divulgou a escalação titular da Seleção Brasileira em coletiva neste sábado (30). O confronto será um amistoso contra o Panamá no Estádio do Maracanã, neste domingo (31), às 18h30 (horário de Brasília). A lista de atletas que iniciam a partida é composta por Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Vini Jr. O treinador informou que utilizará o jogo para testar os atletas do banco de reservas, programando a realização de 11 substituições durante o segundo tempo do jogo. Ele detalhou ainda os métodos de preparação tática implementados com foco no torneio mundial, apontando que o planejamento atual prioriza o posicionamento da retaguarda e do meio de campo. VEJA MAIS Ancelotti descarta corte de Neymar e vê craque pronto para jogos da Copa do Mundo Treinador projetou uma recuperação até o “primeiro ou segundo jogo” do Mundial após diagnóstico de lesão muscular grau 2 na panturrilha Ancelotti monta seleção brasileira para amistoso com quatro atacantes e indica base para a Copa Da equipe projetada para enfrentar Marrocos no dia 13 de junho só haverá mudança na dupla de zaga Seleção chega à Granja Comary com Neymar para abrir os trabalhos 'sem mágica' de Ancelotti Todos os atletas serão submetidos a avaliação médica entre quarta e quinta-feira "A nível defensivo vamos dar informação diária ate o ultimo jogo da Copa. Os atacantes não queremos confundir. Mas os zagueiros de área e volantes terão papel muito importante. Os treinos estão indo bem e a equipe está entendendo o que tem que fazer a nível defensivo", afirmou o técnico. O zagueiro Marquinhos foi mantido na função de capitão do elenco. Em relação ao setor de ataque, o treinador comentou sobre a condição física e o histórico recente das opções escaladas, mencionando nominalmente os atletas que atuam pelas pontas. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Vini está bem, animado, teve tempo depois da temporada para descansar. Vai ter um papel muito importante. Pelo que ele fez no ano passado, Raphinha também, são dois jogadores muito importantes para nós", declarou Ancelotti. O técnico analisou o perfil do grupo de jogadores frente à ausência de nomes históricos de destaque individual em copas anteriores, defendendo a distribuição de tarefas entre os integrantes do grupo:"Somos capazes de compartilhar as responsabilidades, a pressão, para que seja menor. Falamos muito que o Brasil nesse momento não tem uma estrela. Pode ser a verdade. Não temos um Pelé, Romário, Ronaldo, mas podemos ter uma responsabilidade compartilhada, que é muito bom." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol Copa do Mundo Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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