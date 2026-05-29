Ancelotti monta seleção brasileira para amistoso com quatro atacantes e indica base para a Copa Da equipe projetada para enfrentar Marrocos no dia 13 de junho só haverá mudança na dupla de zaga Estadão Conteúdo 29.05.26 13h47 Carlo Ancelotti (Foto: @rafaelribeirorio I CBF) Carlo Ancelotti esboçou o time que, se nada mudar, será a base da seleção brasileira para a estreia na Copa do Mundo. O treinador promoveu um coletivo nesta sexta-feira, 29, com a equipe que deve entrar em campo no amistoso contra o Panamá, domingo, 31, no Maracanã. Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Matheus Cunha, Vini Jr. e Luiz Henrique trabalharam entre os titulares. Da equipe projetada para enfrentar Marrocos no dia 13 de junho, em Nova Jersey, na abertura do Grupo C da Copa, só haverá mudança na dupla de zaga, com as entradas de Marquinhos e Gabriel Magalhães. Os dois, além de Gabriel Martinelli, ainda não se apresentaram porque, neste sábado, 30, disputam a final da Liga dos Campeões por seus respectivos clubes, Arsenal e PSG. Não há surpresas, portanto, na ideia de Ancelotti para iniciar o Mundial. Luiz Henrique deve ser o substituto de Estêvão, que seria titular, mas acabou nem convocado por causa da grave lesão muscular que sofreu atuando pelo Chelsea. No trabalho realizado nesta sexta-feira, Matheus Cunha e Vini Jr. se revezaram como homens de referência no setor ofensivo. Neymar, que tenta se recuperar de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, desceu ao gramado, de tênis, para acompanhar o trabalho dos companheiros. Ele passou boa parte da atividade ao lado de Carlo Ancelotti. Por enquanto, realiza tratamento fisioterápico e não há previsão de quando poderá, de fato, voltar a trabalhar com bola e de chuteiras no gramado. A estimativa de recuperação, segundo o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, é de duas a três semanas. Os jogadores voltam a treinar neste sábado, 30, às 11h. No início da tarde, o grupo viaja para o Rio de Janeiro, desta vez de ônibus após a chegada em helicópteros na quarta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Carlo Ancelotti escalação amistoso Panamá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 mais esportes Equipe paraense disputa Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados em Goiânia Na competição, time da AADFEPA busca vaga na Libertadores 29.05.26 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público 29.05.26 8h45 Futebol Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. 29.05.26 14h40 Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58