Seleção chega à Granja Comary com Neymar para abrir os trabalhos 'sem mágica' de Ancelotti

A seleção brasileira inicia os trabalhos nesta quarta-feira (27) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O técnico Carlo Ancelotti afirmou não ter "mágica" para garantir o Brasil na final da Copa do Mundo. Entre os primeiros convocados está Neymar, que utilizará a preparação para se recuperar de um edema na panturrilha.

Convocado pela primeira vez por Ancelotti, Neymar foi liberado pelo Santos devido à sua condição física. O clube disputou a última rodada da Sul-Americana na terça-feira (26).

Todos os atletas passarão por avaliação médica entre quarta e quinta-feira. A situação de Neymar será reavaliada, após especulações sobre a gravidade da lesão.

Neymar e o diagnóstico médico

O médico ortopedista Pedro Baches Jorge descreve a lesão de Neymar como provavelmente de grau 1. Esta é a forma mais leve, sem ruptura de fibras musculares, apenas um processo inflamatório.

Edemas musculares de grau 1 geralmente se resolvem em três a quatro semanas, conforme Baches Jorge. Ele explica que a condição é um acúmulo de líquido na musculatura, causando inchaço.

Ao contrário de lesões mais graves, como a de grau quatro de Estêvão, a condição de Neymar não apresenta ruptura muscular. A expectativa é que o atacante esteja apto para jogar em duas a quatro semanas, provavelmente em três, com tratamento adequado. O prazo exato pode variar.

Considerando a lesão em 17 de maio, três semanas significam 7 de junho. Esta data é um dia após o último amistoso preparatório da Seleção Brasileira.

Chegadas e desfalques na preparação

Casemiro foi o único atleta a chegar na terça-feira (26). A lista de desfalques iniciais por competições continentais incluía outros jogadores. Weverton, do Grêmio, jogou pela Sul-Americana e se apresenta nesta quarta-feira (27).

Os flamenguistas Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá também se apresentam na quarta-feira. Eles atuaram na Libertadores contra o Cusco na terça-feira.

Danilo Santos, do Botafogo, foi afastado da partida contra o Caracas pela Sul-Americana. Ele não viaja à Venezuela devido a interesses de outros clubes.

A CBF fretou helicópteros para transportar atletas e Carlo Ancelotti à Granja Comary. A viagem de carro da capital fluminense levaria entre 1h30min e 2h.

Os finalistas da Champions League, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli (Arsenal), e Marquinhos (PSG), se apresentam após o fim de semana. A decisão da Champions ocorre no sábado (30), em Budapeste.

Os zagueiros mencionados são cotados como titulares por Ancelotti na Copa do Mundo. Eles não estarão no amistoso contra o Panamá, abrindo espaço para testes com Bremer, Ibáñez, Danilo e Léo Pereira.

O papel de Neymar na Seleção de Ancelotti

Qual será o papel de Neymar na Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti? Maior artilheiro da história da seleção, com 79 gols, ele não era convocado desde 2023. Sua situação clínica gera dúvidas sobre a participação nos primeiros jogos da Copa do Mundo.

Ancelotti afirmou que Neymar não precisava de testes, pois jogou com continuidade e melhorou a condição física. O técnico destacou que ele é importante para a Copa do Mundo, mas terá o mesmo papel e obrigações dos outros convocados.

Ancelotti enfatizou que a equipe titular será definida pelos desempenhos em treinos e jogos. Ele reforçou que Neymar tem o mesmo papel dos demais atletas, buscando quem estiver preparado física e mentalmente.

O técnico abordou questionamentos sobre a possibilidade de Neymar no banco. Ancelotti ressaltou não querer "estrelas", mas jogadores dispostos a ajudar o Brasil a vencer a Copa do Mundo.

Aos 34 anos e em sua quarta Copa do Mundo, Neymar atende ao critério de experiência valorizado por Ancelotti. O técnico acredita que ele pode melhorar fisicamente e sua experiência criará um bom ambiente no grupo.

A experiência também foi um fator na convocação dos goleiros. Weverton, de 38 anos, voltou a ser chamado, priorizando a vivência em detrimento de nomes mais jovens como Bento, Hugo Souza e John.

Ancelotti justificou a escolha de Weverton pela experiência. Em algumas posições, como a de goleiro, a comissão técnica tem privilegiado atletas experientes que não precisam de testes.

Amistosos e a estreia na Copa do Mundo

O Maracanã sediará o último amistoso da Seleção Brasileira no Brasil, contra o Panamá, no domingo (30), às 18h30. A delegação viaja para os Estados Unidos em 1º de junho para outro amistoso contra o Egito, em Cleveland, no dia 6.

Panamá e Egito também estarão na Copa do Mundo. O Panamá integra o Grupo L, com Inglaterra, Gana e Croácia. O Egito está no Grupo G, com Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo. A estreia será em 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra Marrocos, em East Rutherford. Em 19 de junho, enfrenta o Haiti às 21h30, na Filadélfia. A primeira fase termina em 24 de junho, às 19h, contra a Escócia, em Miami.