Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube

Além do estado de saúde do goleiro Marcelo Rangel, o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, também falou sobre a lesão do atacante Alef Manga, diagnosticada pelo clube nesta terça-feira (26). Segundo ele, o atleta, à princípio, não preocupa a comissão técnica para a partida contra o São Paulo, no final de semana, pelo Brasileirão.

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"O Manga teve um trauma no ombro esquerdo e, felizmente, não teve uma fratura. Dependendo da evolução, vamos liberá-lo para o treino na quinta-feira. À princípio ele não preocupa para domingo, mas vamos ver como ele reage ao tratamento a cada dia. Ele é um atleta que se lesiona pouco e, por isso, não sabemos qual a resposta do corpo para a recuperação", disse.

Lesões

Marcelo Rangel e Alef Manga se lesionaram durante a derrota do Remo para o Athletico Paranaense por 2 a 1, no último domingo (24), no Mangueirão. O atacante deixou o gramado na reta final do segundo tempo, enquanto o goleiro permaneceu em campo até o apito final.

Em 16 jogos disputados no Brasileirão, Alef soma quatro gols e três assistências, liderando o elenco azulino nos dois fundamentos ofensivos somados. Os números também colocam o atacante no topo de outras estatísticas do clube no Brasileirão, como grandes chances criadas, com cinco, e gols esperados, com índice de 3,88.