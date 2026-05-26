Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari

O atacante Gabriel Taliari, do Remo, deve ficar mais semanas longe dos gramados. Em pronunciamento à imprensa nesta terça-feira (26), o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, disse que o jogador teve dificuldades na última etapa de recuperação e, por conta disso, ficará em tratamento por mais três semanas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A última partida de Taliari pelo Remo foi no dia 22 de abril, na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Dois dias depois, o clube informou que o atleta sofreu uma lesão grau III no músculo posterior da coxa direita.

Lesões musculares de grau III são consideradas graves e representam o estágio mais severo antes de uma possível intervenção cirúrgica. De acordo com informativo divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, esse tipo de lesão configura uma ruptura severa, envolvendo mais de 50% do músculo ou até mesmo a separação total entre músculo e tendão.

Apesar do diagnóstico, Jean Klay disse que a evolução física do jogador indica que a lesão pode ter caracaterísticas de grau IV. Isso fez o departamento médico reavaliar o tempo de recuperação do atleta.

"O diagnóstico inicial do Taliari apontava uma lesão muscular de grau III. Ele já estava na etapa de transição física, mas vimos que tinha dificuldades de cumprir o último estágio dessa sessão. Em função disso, fizemos um outro exame e verificamos que, por alguns critérios, a lesão pode ser enquadrada em grau III. No entanto, em outros critérios, pode ser entendida como grau IV. Imaginamos que em três semanas ele pode estar com o grupo. É uma lesão de comportamento difícil", explicou.

Taliari chegou ao Remo na reta final da primeira janela de transferências do ano e rapidamente ganhou destaque. Em oito partidas disputadas, o atacante marcou quatro gols — dois deles logo na estreia, na goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, pelo Brasileirão.