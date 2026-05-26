Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física Caio Maia 26.05.26 17h01 Garbriel Taliari, atacante do Remo. (Wagner Santana / O Liberal) O atacante Gabriel Taliari, do Remo, deve ficar mais semanas longe dos gramados. Em pronunciamento à imprensa nesta terça-feira (26), o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, disse que o jogador teve dificuldades na última etapa de recuperação e, por conta disso, ficará em tratamento por mais três semanas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A última partida de Taliari pelo Remo foi no dia 22 de abril, na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Dois dias depois, o clube informou que o atleta sofreu uma lesão grau III no músculo posterior da coxa direita. Lesões musculares de grau III são consideradas graves e representam o estágio mais severo antes de uma possível intervenção cirúrgica. De acordo com informativo divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, esse tipo de lesão configura uma ruptura severa, envolvendo mais de 50% do músculo ou até mesmo a separação total entre músculo e tendão. Apesar do diagnóstico, Jean Klay disse que a evolução física do jogador indica que a lesão pode ter caracaterísticas de grau IV. Isso fez o departamento médico reavaliar o tempo de recuperação do atleta. "O diagnóstico inicial do Taliari apontava uma lesão muscular de grau III. Ele já estava na etapa de transição física, mas vimos que tinha dificuldades de cumprir o último estágio dessa sessão. Em função disso, fizemos um outro exame e verificamos que, por alguns critérios, a lesão pode ser enquadrada em grau III. No entanto, em outros critérios, pode ser entendida como grau IV. Imaginamos que em três semanas ele pode estar com o grupo. É uma lesão de comportamento difícil", explicou. Taliari chegou ao Remo na reta final da primeira janela de transferências do ano e rapidamente ganhou destaque. Em oito partidas disputadas, o atacante marcou quatro gols — dois deles logo na estreia, na goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, pelo Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo gabriel taliari COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 FUTEBOL Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e regras As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase 26.05.26 8h32 profissionalização Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência 26.05.26 12h26