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Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A

Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência

O Liberal
fonte

Time azulino aderiu a plataforma de organização de informações (Samara Miranda/Ascom Remo)

O Remo anunciou, na manhã desta terça-feira (26), que fechou parceria com uma plataforma de informações e gestão. Segundo o clube, a nova tecnologia ajudará no fortalecimento do trabalho fora de campo da equipe. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A tecnologia já é utilizada por clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, como Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Vitória-BA e Grêmio, além da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segundo o Remo, o sistema da Pro Soccer organiza informações de saúde, desempenho, mercado, parte técnico-tática e administrativa, o que permite mais organização e uma visão completa e estruturada de todos os departamentos.

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“Uma plataforma global facilitando o dia a dia na comunicação interna entre os setores. Desde a programação diária, convocação, controle de jogos e cartões, até o departamento médico, tratamento de fisioterapia e fisiológico do atleta, além da área de registro, contratos e informações financeiras”, declarou o executivo do clube, Luís Vagner.

Por meio de um aplicativo, os departamentos estarão interligados, automatizando o fluxo de informações, com a comunicação sendo realizada por notificações no celular. O clube destaca que isso dará mais transparência, otimização de recursos e relatórios personalizados para acompanhar a evolução da equipe, facilitando auditorias e a prestação de contas.

“Essa plataforma global chega para auxiliar na comunicação interna entre os setores. Também é importante para criar um histórico que até então não existia no clube. Vamos aperfeiçoando esse banco de dados para que fique cada dia mais completo”, concluiu o executivo Luís Vagner.

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