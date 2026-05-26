Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência O Liberal 26.05.26 12h26 Time azulino aderiu a plataforma de organização de informações (Samara Miranda/Ascom Remo) O Remo anunciou, na manhã desta terça-feira (26), que fechou parceria com uma plataforma de informações e gestão. Segundo o clube, a nova tecnologia ajudará no fortalecimento do trabalho fora de campo da equipe. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A tecnologia já é utilizada por clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, como Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Vitória-BA e Grêmio, além da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo o Remo, o sistema da Pro Soccer organiza informações de saúde, desempenho, mercado, parte técnico-tática e administrativa, o que permite mais organização e uma visão completa e estruturada de todos os departamentos. VEJA MAIS Após notificação, Remo divulga balanço financeiro e revela crescimento de 286% em três anos Segundo o clube, movimento foi impulsionado principalmente pelos acessos consecutivos da Série C até a Série A do Campeonato Brasileiro. Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada “Uma plataforma global facilitando o dia a dia na comunicação interna entre os setores. Desde a programação diária, convocação, controle de jogos e cartões, até o departamento médico, tratamento de fisioterapia e fisiológico do atleta, além da área de registro, contratos e informações financeiras”, declarou o executivo do clube, Luís Vagner. Por meio de um aplicativo, os departamentos estarão interligados, automatizando o fluxo de informações, com a comunicação sendo realizada por notificações no celular. O clube destaca que isso dará mais transparência, otimização de recursos e relatórios personalizados para acompanhar a evolução da equipe, facilitando auditorias e a prestação de contas. “Essa plataforma global chega para auxiliar na comunicação interna entre os setores. Também é importante para criar um histórico que até então não existia no clube. Vamos aperfeiçoando esse banco de dados para que fique cada dia mais completo”, concluiu o executivo Luís Vagner. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Com lote promocional, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo Partida ocorre neste domingo (31), válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 26.05.26 14h30 profissionalização Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência 26.05.26 12h26 futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada 25.05.26 12h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 FUTEBOL Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e regras As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase 26.05.26 8h32 futebol Após vitória do Paysandu, Júnior Rocha valoriza elenco e 'atmosfera' da torcida na Curuzu O treinador bicolor avaliou a atuação do time, disse que sempre espera mais dos jogadores e projetou a final da Copa Norte contra o Nacional-AM 26.05.26 10h04