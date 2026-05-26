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Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil

Equipes se reencontram na competição após 16 anos

O Liberal
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Equipes se enfrentaram neste ano, na nona rodada do Brasileirão (MAURÍCIO DE SOUZA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO)

O Remo vai encarar o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil. A definição foi feita por meio de sorteio realizado na manhã desta terça-feira (28), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Assim como na edição anterior, os 16 classificados para as oitavas de final ficaram em pote único no sorteio. Nas oitavas, os duelos seguem sendo de ida e volta. O Remo terá a vantagem de decidir a vaga em casa.

Conforme definido no sorteio da CBF, o Peixe fará o jogo de ida em casa, provavelmente na Vila Belmiro, enquanto a partida de volta terá mando do Leão Azul, em Belém. Os duelos devem ocorrer nos dias 2 de agosto (ida) e 5 de agosto (volta), de acordo com as datas-base da competição.

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As equipes voltam a se enfrentar no torneio após 16 anos. Em 2010, Remo e Santos duelaram pela segunda fase da Copa do Brasil. Na ocasião, no Mangueirão, o Peixe, que tinha Neymar no elenco, venceu o Leão Azul por 4 a 0 e avançou na competição, da qual acabou sendo campeão.

image Duelos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil (Reprodução / YouTube | CBF)

Neste ano, as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, na nona rodada. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Remo por 2 a 0.

Por estarem na elite do futebol brasileiro, Remo e Santos entraram na disputa da Copa do Brasil a partir da quinta fase. Para chegar às oitavas de final, o time azulino superou o Bahia. Fora de casa, no primeiro duelo, venceu por 3 a 1. Já na volta, no Mangueirão, confirmou a vaga com uma vitória por 2 a 1.

O Peixe, por sua vez, passou pelo Coritiba, após empate sem gols no primeiro confronto e triunfo por 2 a 0 na partida de volta.

Premiação

Todos os clubes classificados para esta fase garantiram uma cota de R$ 3 milhões. Já quem avançar para as quartas de final da competição receberá mais R$ 4 milhões em premiação.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

  • Fluminense x Vasco da Gama
  • Corinthians x Internacional
  • Grêmio x Mirassol
  • Vitória x Athletico-PR
  • Juventude x Atlético-MG
  • Santos x Remo
  • Chapecoense x Cruzeiro
  • Palmeiras x Fortaleza
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