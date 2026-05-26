Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos O Liberal 26.05.26 11h21 Equipes se enfrentaram neste ano, na nona rodada do Brasileirão (MAURÍCIO DE SOUZA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO) O Remo vai encarar o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil. A definição foi feita por meio de sorteio realizado na manhã desta terça-feira (28), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Assim como na edição anterior, os 16 classificados para as oitavas de final ficaram em pote único no sorteio. Nas oitavas, os duelos seguem sendo de ida e volta. O Remo terá a vantagem de decidir a vaga em casa. Conforme definido no sorteio da CBF, o Peixe fará o jogo de ida em casa, provavelmente na Vila Belmiro, enquanto a partida de volta terá mando do Leão Azul, em Belém. Os duelos devem ocorrer nos dias 2 de agosto (ida) e 5 de agosto (volta), de acordo com as datas-base da competição. VEJA MAIS Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Athletico-PR O time azulino teve um jogador expulso e um pênalti anulado, enquanto o Furacão teve dois gols invalidados As equipes voltam a se enfrentar no torneio após 16 anos. Em 2010, Remo e Santos duelaram pela segunda fase da Copa do Brasil. Na ocasião, no Mangueirão, o Peixe, que tinha Neymar no elenco, venceu o Leão Azul por 4 a 0 e avançou na competição, da qual acabou sendo campeão. Duelos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil (Reprodução / YouTube | CBF) Neste ano, as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, na nona rodada. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Remo por 2 a 0. Por estarem na elite do futebol brasileiro, Remo e Santos entraram na disputa da Copa do Brasil a partir da quinta fase. Para chegar às oitavas de final, o time azulino superou o Bahia. Fora de casa, no primeiro duelo, venceu por 3 a 1. Já na volta, no Mangueirão, confirmou a vaga com uma vitória por 2 a 1. O Peixe, por sua vez, passou pelo Coritiba, após empate sem gols no primeiro confronto e triunfo por 2 a 0 na partida de volta. Premiação Todos os clubes classificados para esta fase garantiram uma cota de R$ 3 milhões. Já quem avançar para as quartas de final da competição receberá mais R$ 4 milhões em premiação. Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Fluminense x Vasco da Gama Corinthians x Internacional Grêmio x Mirassol Vitória x Athletico-PR Juventude x Atlético-MG Santos x Remo Chapecoense x Cruzeiro Palmeiras x Fortaleza Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Com lote promocional, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo Partida ocorre neste domingo (31), válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 26.05.26 14h30 profissionalização Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência 26.05.26 12h26 futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada 25.05.26 12h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 FUTEBOL Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e regras As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase 26.05.26 8h32 futebol Após vitória do Paysandu, Júnior Rocha valoriza elenco e 'atmosfera' da torcida na Curuzu O treinador bicolor avaliou a atuação do time, disse que sempre espera mais dos jogadores e projetou a final da Copa Norte contra o Nacional-AM 26.05.26 10h04