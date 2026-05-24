Marcelo Rangel sofre lesões nos joelhos e pode desfalcar o Remo contra o São Paulo A tendência é que o atleta não reúna condições de jogo para o último compromisso azulino antes da paralisação do calendário nacional. O Liberal 24.05.26 20h38 O goleiro Marcelo Rangel pode desfalcar o Remo na partida contra o São Paulo, marcada para o próximo domingo (31), às 20h30, no estádio Mangueirão, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo informações do jornalista Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal +, o jogador apresentou duas lesões, uma em cada joelho, e será submetido a exames de imagem na segunda-feira (25) para avaliar a gravidade do problema. A tendência é que o atleta não reúna condições de jogo para enfrentar a equipe paulista, no último compromisso azulino antes da paralisação do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo de 2026. VEJA MAIS Após derrota, Remo não alcança mais a meta de pontos projetada por Marcelo Rangel; relembre! Leão pode chegar no máximo a 18 pontos antes da pausa para a Copa do Mundo de 2026. Remo consegue sair da zona de rebaixamento se vencer o São Paulo, em Belém? Leão Azul segue pressionado na zona de rebaixamento e tentará vencer o instável São Paulo em Belém Após derrota do Remo, Léo Condé admite que o time não jogou bem, mas critica arbitragem: 'Confusa' Time azulino perdeu de virada para o Athletico-PR e voltou para a vice-lanterna do campeonato Marcelo Rangel sentiu dores contra o Athletico-PR Ainda de acordo com as informações divulgadas por Rodolfo Sousa, Marcelo Rangel já atuou com dores na derrota do Remo por 2 a 1 para o Athletico-PR, no Mangueirão, pela 17ª rodada da Série A. Durante a partida, o goleiro teria agravado uma das lesões após realizar uma defesa contra a equipe paranaense. A expectativa agora é pelo resultado dos exames, que devem apontar a necessidade de tratamento e o possível tempo de recuperação do camisa 1 azulino. Remo tenta se recuperar na Série A Vice-lanterna da Série A, o Remo busca recuperação no confronto diante do São Paulo. O Leão Azul tentará chegar aos 18 pontos e precisará conseguir, após a volta da Copa do Mundo, ao menos 27 pontos para escapar do rebaixamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Clube do Remo goleiro marcelo rangel série a 2026 marcelo rangel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO COMPLICOU Marcelo Rangel sofre lesões nos joelhos e pode desfalcar o Remo contra o São Paulo A tendência é que o atleta não reúna condições de jogo para o último compromisso azulino antes da paralisação do calendário nacional. 24.05.26 20h38 futebol Após derrota do Remo, Léo Condé admite que o time não jogou bem, mas critica arbitragem: 'Confusa' Time azulino perdeu de virada para o Athletico-PR e voltou para a vice-lanterna do campeonato 24.05.26 19h45 SÉRIE A Após derrota, Remo não alcança mais a meta de pontos projetada por Marcelo Rangel; relembre! Leão pode chegar no máximo a 18 pontos antes da pausa para a Copa do Mundo de 2026. 24.05.26 18h59 série a Em jogo com expulsão e gols anulados, Remo perde para o Athletico-PR e é vice-lanterna O time azulino até saiu na frente, mas levou a virada e perdeu mais uma partida em casa 24.05.26 18h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 morte suspeita Morte de Gabriel Ganley é tratada como suspeita; o que se sabe sobre o caso do fisiculturista Influenciador fitness de 22 anos foi encontrado caído na cozinha do apartamento onde morava; polícia investiga caso como morte suspeita 24.05.26 13h57 SÉRIE A Remo consegue sair da zona de rebaixamento se vencer o São Paulo, em Belém? Leão Azul segue pressionado na zona de rebaixamento e tentará vencer o instável São Paulo em Belém 24.05.26 17h49 série a Em jogo com expulsão e gols anulados, Remo perde para o Athletico-PR e é vice-lanterna O time azulino até saiu na frente, mas levou a virada e perdeu mais uma partida em casa 24.05.26 18h39