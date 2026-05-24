Marcelo Rangel sofre lesões nos joelhos e pode desfalcar o Remo contra o São Paulo

O goleiro Marcelo Rangel pode desfalcar o Remo na partida contra o São Paulo, marcada para o próximo domingo (31), às 20h30, no estádio Mangueirão, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Segundo informações do jornalista Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal +, o jogador apresentou duas lesões, uma em cada joelho, e será submetido a exames de imagem na segunda-feira (25) para avaliar a gravidade do problema.

A tendência é que o atleta não reúna condições de jogo para enfrentar a equipe paulista, no último compromisso azulino antes da paralisação do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

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Marcelo Rangel sentiu dores contra o Athletico-PR

Ainda de acordo com as informações divulgadas por Rodolfo Sousa, Marcelo Rangel já atuou com dores na derrota do Remo por 2 a 1 para o Athletico-PR, no Mangueirão, pela 17ª rodada da Série A. Durante a partida, o goleiro teria agravado uma das lesões após realizar uma defesa contra a equipe paranaense.

A expectativa agora é pelo resultado dos exames, que devem apontar a necessidade de tratamento e o possível tempo de recuperação do camisa 1 azulino.

Remo tenta se recuperar na Série A

Vice-lanterna da Série A, o Remo busca recuperação no confronto diante do São Paulo. O Leão Azul tentará chegar aos 18 pontos e precisará conseguir, após a volta da Copa do Mundo, ao menos 27 pontos para escapar do rebaixamento.