Morte de Gabriel Ganley é tratada como suspeita; o que se sabe sobre o caso do fisiculturista Influenciador fitness de 22 anos foi encontrado caído na cozinha do apartamento onde morava; polícia investiga caso como morte suspeita O Liberal 24.05.26 13h57 Gabriel Ganley (Reprodução) O influenciador fitness e atleta de fisiculturismo Gabriel Ganley, de 22 anos, foi encontrado morto na manhã de sábado (23/5), em seu apartamento na Mooca, Zona Leste de São Paulo. A morte do jovem gerou grande repercussão nas redes sociais, mobilizando fãs, atletas e nomes conhecidos do universo fitness. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), Gabriel foi localizado caído no chão da cozinha por um amigo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito ainda no local. VEJA MAIS Atleta de fisiculturismo e influencer, Gabriel Ganley morre aos 22 anos A causa da morte não foi divulgada O que é hipoglicemia? Entenda como o uso de insulina pode ter provocado a morte de Gabriel Ganley Fisiculturista de 22 anos relatava episódios de mal-estar após uso de insulina; prática é conhecida no fisiculturismo, mas pode trazer riscos graves à saúde Caso é tratado como morte suspeita Segundo a SSP, não foram encontrados sinais aparentes de violência dentro do imóvel. Por esse motivo, o caso foi registrado inicialmente como “morte suspeita – morte súbita”. A perícia da Polícia Civil esteve no apartamento realizando os exames iniciais. O corpo foi encaminhado para análises médico-legais que devem ajudar a esclarecer a causa da morte. O caso foi registrado no 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas, mas a investigação deve seguir sob responsabilidade do 57º DP, na Mooca. Até o momento, não foram divulgados resultados de exames toxicológicos nem informações oficiais do Instituto Médico Legal (IML). Também não há confirmação sobre a causa do óbito. Hipótese de hipoglicemia circula nas redes Relatos iniciais divulgados pelo portal LeoDias apontaram que Gabriel poderia ter sofrido um quadro de hipoglicemia, condição caracterizada pela queda acentuada dos níveis de açúcar no sangue. Entre os sintomas associados estão: fraqueza; tontura; desorientação; tremores; convulsões. Em casos graves, a hipoglicemia pode provocar complicações fatais. Especialistas costumam alertar que dietas extremamente restritivas, jejuns prolongados e treinos intensos sem acompanhamento adequado podem elevar os riscos para atletas de alta performance. No entanto, até o momento, nenhuma autoridade confirmou oficialmente essa hipótese. Quem era Gabriel Ganley Gabriel Ganley acumulava mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, onde compartilhava conteúdos sobre treinos, alimentação, rotina esportiva e bastidores do fisiculturismo. O atleta também ficou conhecido por defender o chamado “fisiculturismo natural”, tema que gerava debates frequentes entre seguidores e praticantes da modalidade. Nos últimos meses, Gabriel vinha comentando publicamente sobre pressão estética, dietas severas e os desafios físicos enfrentados durante processos de definição corporal extrema. Ele se preparava para disputar o Musclecontest Brasil, competição prevista para julho, em Curitiba. Famosos e marcas lamentaram a morte A empresa de suplementação Integralmedica, patrocinadora do atleta, publicou uma nota lamentando a morte do influenciador. Segundo o comunicado, Gabriel era visto como uma das promessas do esporte e inspirava milhares de jovens diariamente. Nomes conhecidos do meio fitness também se manifestaram. O influenciador Toguro publicou uma homenagem nas redes sociais, enquanto o fisiculturista Ramon Dino relembrou a intensidade e dedicação do jovem ao esporte. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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