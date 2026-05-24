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Saúde

O que é hipoglicemia? Entenda como o uso de insulina pode ter provocado a morte de Gabriel Ganley

Fisiculturista de 22 anos relatava episódios de mal-estar após uso de insulina; prática é conhecida no fisiculturismo, mas pode trazer riscos graves à saúde

Hannah Franco
fonte

Veja como a hipoglicemia causada por insulina pode ter levado à morte de Gabriel Ganley (Rpeordução/Redes sociais)

A morte do influenciador fitness e fisiculturista Gabriel Ganley, de 22 anos, gerou repercussão nas redes sociais neste fim de semana. Embora a causa oficial ainda não tenha sido divulgada, amigos relataram que ele teria sofrido um quadro grave de hipoglicemia após uso de insulina.

A condição acontece quando os níveis de glicose no sangue caem abaixo do normal. Em casos mais severos, a hipoglicemia pode provocar confusão mental, convulsões, perda de consciência e até levar à morte. 

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A causa da morte, até agora, é um mistério. O caso será investigado pelo 42º Distrito Policial, do Parque São Lucas, na zona leste.

Vídeos antigos publicados pelo próprio influenciador mostram relatos de episódios de mal-estar após aplicações de insulina, incluindo sintomas como suor frio, alterações na fala, coração acelerado e desorientação.

O que é hipoglicemia?

A hipoglicemia ocorre quando a quantidade de açúcar circulando no sangue fica muito baixa. A glicose é considerada a principal fonte de energia do organismo, especialmente para o funcionamento do cérebro.

Entre os sintomas mais comuns estão:

  • Fraqueza e tremores;
  • Tontura;
  • Suor frio;
  • Confusão mental;
  • Palpitações;
  • Alterações na fala;
  • Visão embaçada;
  • Convulsões em casos graves.

Quando a glicose cai rapidamente e não é corrigida a tempo, o quadro pode evoluir para perda de consciência e complicações fatais.

Por que a insulina pode causar hipoglicemia?

A insulina é um hormônio responsável por reduzir os níveis de açúcar no sangue, ajudando a transportar glicose para dentro das células. Ela é utilizada de forma segura no tratamento de pessoas com diabetes, sempre com orientação médica.

Porém, o uso inadequado, sem necessidade clínica ou em doses incorretas, pode provocar uma queda brusca da glicemia. Especialistas alertam que aplicar insulina sem se alimentar adequadamente aumenta consideravelmente os riscos de hipoglicemia grave.

Uso de insulina no fisiculturismo gera alerta

O uso de insulina no fisiculturismo competitivo é uma prática conhecida no meio esportivo, principalmente em fases de ganho de massa muscular. A estratégia busca potencializar a entrada de glicose, aminoácidos e outros nutrientes nos músculos após os treinos.

O hormônio é considerado altamente anabólico e pode acelerar recuperação muscular e crescimento físico.

No entanto, médicos alertam que o uso sem acompanhamento profissional pode trazer riscos sérios. Dietas extremamente restritivas, jejuns prolongados e treinos intensos também podem agravar os efeitos da hipoglicemia.

Gabriel Ganley já havia relatado episódios de mal-estar

Em vídeos publicados anteriormente nas redes sociais, Gabriel Ganley contou que já havia passado mal após aplicações de insulina. Em um dos relatos, o influenciador afirmou ter apresentado sinais iniciais de hipoglicemia, incluindo confusão mental, suor frio, coração acelerado e dificuldade para falar. Ele também contou que não tinha açúcar disponível em casa para elevar rapidamente a glicose no sangue.

Apesar do susto, o fisiculturista afirmou ter recebido ajuda de amigos. Ao final do vídeo, comentou que o episódio “valeu a pena” por conta do resultado físico obtido após o treino.

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