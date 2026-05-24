Amigo encontrou Ganley caído na cozinha, diz polícia

A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso do atleta de fisiculturismo Gabriel Ganley como “morte suspeita – morte súbita”. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse, em nota, que o jovem de 22 anos foi encontrado morto, na manhã de sábado (23/5), na Rua da Mooca, na zona leste da capital paulista. A causa da morte, até agora, é um mistério.

A SSP comunicou que a vítima “foi localizada caída no chão da cozinha pelo amigo” e que "não foram encontrados sinais aparentes de violência no local”.

O Metrópoles apurou que o amigo teria dito à Polícia Militar que encontrou Ganley já sem respirar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou a morte do jovem.

A pasta informou também que foi feita perícia no apartamento. O caso será investigado pelo 42º Distrito Policial, do Parque São Lucas, na zona leste.

Quem era Ganley?

Ganley era um fenômeno nas redes sociais e cresceu publicando conteúdos para motivar jovens a fazerem exercícios e documentando a rotina de alta performance no esporte. No Instagram, acumulava mais de 1,7 milhão de seguidores, enquanto no TikTok somava cerca de 1,1 milhão de usuários acompanhando seus conteúdos diariamente. Além do trabalho nas redes sociais, ele cursou até o quinto período do curso de educação física na UFRJ.

Natural do Rio de Janeiro, o atleta morava em São Paulo e estava em fase ativa de preparação para disputar o campeonato de fisiculturismo Musclecontest Brasil, programado para ocorrer em Curitiba (PR) em julho.

Ganley integrou o time de atletas da Integralmedica, uma das maiores marcas de suplementação da América Latina. Por ser jovem, seu apelido era "bbzinho".

Considerado um dos principais nomes da nova geração do cenário "maromba" no Brasil, sua morte gerou grande comoção entre fãs, atletas e a comunidade esportiva nacional.