Fachin diz que soberania do Brasil deve prevalecer após EUA classificarem PCC e CV como terroristas

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, afirmou nesta quarta-feira (8) que a soberania do Brasil deve prevalecer diante das preocupações do governo brasileiro sobre uma possível atuação militar dos Estados Unidos após a classificação das facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas.

"O Brasil é um Estado soberano, e a soberania se exerce com firmeza e serenidade. Nós temos a certeza de que isso há de prevalecer, quer aqui na região, quer no concerto global das nações", declarou o ministro.

A declaração foi feita durante a inauguração de três varas especializadas no combate ao crime organizado, em São Paulo. Segundo Fachin, a criação das unidades não tem relação com as medidas anunciadas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Esse conjunto de atitudes estava sendo pensado há muito tempo. Não se instalam três varas de combate ao crime organizado em um período de tempo curto. Isso requer um planejamento", completou.

Em maio deste ano, o governo Trump classificou as facções criminosas PCC e CV como organizações terroristas. Na semana passada, dois brasileiros e três empresas foram sancionados pelos Estados Unidos pelo vínculo financeiro com o PCC.