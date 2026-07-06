Jack Johnson anuncia turnê no Brasil em 2027; veja as datas e valores dos ingressos

Jack Johnson voltará ao Brasil em 2027 para três apresentações da turnê Surfilmusic. O cantor havaiano passará pelo Rio de Janeiro, em 16 de fevereiro, no Qualistage; por Florianópolis, em 18 de fevereiro, no Stage Music Park; e encerrará a passagem pelo país em São Paulo, no dia 20 de fevereiro, no Nubank Parque.

A última visita do artista ao Brasil aconteceu em janeiro de 2023.

A nova turnê é inspirada no documentário Surfilmusic, dirigido por Emmett Malloy, cineasta conhecido pelos trabalhos com The White Stripes e Notorious B.I.G. O projeto reúne músicas, imagens e memórias ligadas à cultura do surfe e revisita a trajetória de Jack Johnson desde a juventude na costa norte do Havaí até a consolidação da carreira na música.

Além do filme, Surfilmusic deu origem a um álbum duplo. Um dos discos reúne trilhas sonoras compostas em parceria com o duo Hermanos Gutiérrez, enquanto o outro apresenta gravações raras e inéditas, recuperadas de fitas registradas no início da carreira do cantor e compositor.

A turnê pelo Brasil contará com convidados especiais. Em São Paulo, Ben Harper & The Innocent Criminals farão o show de abertura. Já no Rio de Janeiro e em Florianópolis, a apresentação ficará por conta de Donavon Frankenreiter & G. Love, artistas com forte ligação com a cultura do surfe e sonoridade próxima ao folk e ao blues de Johnson.

Os ingressos para o show de São Paulo serão vendidos pela Eventim. A pré-venda para clientes Itaú Private e Personnalité começa às 15h desta segunda-feira, 6, enquanto os demais clientes Itaú poderão comprar as entradas a partir das 15h de terça-feira, 7. A venda para o público em geral terá início às 16h de quarta-feira, 8.

Já para as apresentações no Rio de Janeiro e em Florianópolis, os ingressos serão comercializados pela Livepass. Clientes Itaú Private e Personnalité terão acesso à pré-venda, com 15% de desconto, a partir das 10h de terça-feira, 7. A venda geral começa às 12h de quinta-feira, 9.

Serviço

Rio de Janeiro Data: 16 de fevereiro de 2027 (terça-feira) Local: Qualistage Abertura da casa: 18h30 Classificação etária: 16 anos (menores acompanhados) Ingressos: entre R$ 180,30 (meia) e R$ 690,60 (inteira) Vendas: Livepass

Florianópolis

Data: 18 de fevereiro de 2027 (quinta-feira) Local: Stage Music Park Abertura da casa: 17h30 Classificação etária: 16 anos (menores acompanhados) Ingressos: entre R$ 145,30 (meia) e R$ 690,60 (inteira) Vendas: Livepass

São Paulo

Data: 20 de fevereiro de 2027 (sábado) Local: Nubank Parque Abertura da casa: 16h Classificação etária: 16 anos (menores acompanhados) Ingressos: entre R$ 127,50 (meia) e R$ 825,00 (inteira) Vendas: Eventim