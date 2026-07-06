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Matheus e Kauan são processados por injúria, difamação e calúnia; entenda o caso

Empresa que administrava a carreira da dupla afirma que artistas promoveram campanha para atingir a reputação dos sócios em meio a disputa contratual

Hannah Franco
fonte

Matheus e Kauan são processados por injúria, difamação e calúnia (Instagram/matheusekauan)

A dupla sertaneja Matheus e Kauan passou a responder a uma queixa-crime apresentada pela empresa PLL Participações e Empreendimentos, que acusa os artistas dos crimes de injúria, difamação e calúnia. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

De acordo com a publicação, a ação foi protocolada em maio deste ano. A PLL afirma que era responsável pela gestão comercial e digital da carreira da dupla e que o processo ocorre em meio a uma disputa empresarial milionária envolvendo supostos descumprimentos de contrato.

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Na queixa, a empresa sustenta que, após o início do conflito, Matheus e Kauan teriam feito declarações públicas e privadas que prejudicaram a imagem da companhia e de seus sócios, Pablo Linhares Borges e Lucas Linhares Borges.

Segundo a acusação, Matheus teria enviado mensagens à esposa de um dos empresários com acusações de infidelidade, além de gravar vídeos afirmando que os sócios utilizariam robôs, perfis falsos e compra de páginas para prejudicar a imagem da dupla nas redes sociais. A empresa nega as alegações e afirma que elas atingiram sua reputação profissional e pessoal.

Em relação a Kauan, a PLL alega que o cantor fez insinuações sobre supostas irregularidades na empresa, além de afirmar que o negócio serviria de "fachada para outros empreendimentos" e repetir acusações envolvendo a vida pessoal dos sócios.

Com base nas declarações atribuídas aos artistas, a empresa pediu à Justiça a condenação da dupla pelos crimes de injúria, difamação e calúnia. Até o momento, Matheus e Kauan não se manifestaram publicamente sobre o caso.

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Matheus e Kauan

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