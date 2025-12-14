Matheus e Kauan estão se separando? Sertanejos levantam dúvidas sobre o futuro

A dupla sertaneja Matheus & Kauan deixou os fãs apreensivos no último sábado (13) após publicar um vídeo nas redes sociais comentando o momento atual da carreira. No pronunciamento, os artistas falaram sobre mudanças e reflexões pessoais, o que levantou especulações sobre uma possível separação.

No vídeo, os cantores afirmam que decidiram falar diretamente com o público para esclarecer os rumores. “A gente não sabe explicar um ponto final, mas a verdade é que não existe um próximo capítulo pra essa temporada”, disseram.

Completando 10 anos de carreira em 2024, Matheus & Kauan são responsáveis por sucessos como O Nosso Santo Bateu e Vou Ter Que Superar, parceria com Marília Mendonça. A publicação gerou dúvidas entre os fãs sobre o significado da mensagem: se indicaria apenas uma pausa, o encerramento da dupla ou uma jogada de marketing para a divulgação de uma nova música.

Durante o desabafo, os sertanejos relembraram a trajetória juntos e falaram sobre os desafios vividos ao longo dos anos. “São tantos anos juntos, tantas estradas, tantos palcos, tantos fins de semana sumidos do mundo porque a música chamava. A gente se moldou um ao outro, viveu intensamente, acertou, errou”, afirmaram.

Confira o vídeo do comunicado:

A dupla também mencionou que algumas questões foram sendo adiadas ao longo do tempo. “Depois de tanto tempo, a gente precisou admitir algumas coisas, coisas que a gente passou por cima, deixou pra depois, fingiu que não doíam. E a conta sempre chega”, disseram no vídeo.

Até o momento, a dupla não confirmou oficialmente uma separação nem detalhou quais serão os próximos passos da carreira.