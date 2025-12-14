Capa Jornal Amazônia
Matheus e Kauan estão se separando? Sertanejos levantam dúvidas sobre o futuro

Vídeo nas redes sociais cita “fim de uma temporada” e deixa fãs apreensivos; assista

Hannah Franco
fonte

Matheus e Kauan se separaram? Dupla fala em fim de ciclo após 10 anos (Reprodução/Instagram)

A dupla sertaneja Matheus & Kauan deixou os fãs apreensivos no último sábado (13) após publicar um vídeo nas redes sociais comentando o momento atual da carreira. No pronunciamento, os artistas falaram sobre mudanças e reflexões pessoais, o que levantou especulações sobre uma possível separação.

No vídeo, os cantores afirmam que decidiram falar diretamente com o público para esclarecer os rumores. “A gente não sabe explicar um ponto final, mas a verdade é que não existe um próximo capítulo pra essa temporada”, disseram.

VEJA MAIS

image Vídeo: Sertanejo Matheus, da dupla com Kauan, vê casamento na praia e surpreende noivos
O cantor registou o momento da surpresa e rapidamente viralizou nas redes sociais

image Jorge e Mateus explicam motivos para pausa na carreira: 'A estrada te cansa bastante'
O cantor destacou que o fato de se afastar dos shows não deve impedi-lo de trabalhar em novas canções

Completando 10 anos de carreira em 2024, Matheus & Kauan são responsáveis por sucessos como O Nosso Santo Bateu e Vou Ter Que Superar, parceria com Marília Mendonça. A publicação gerou dúvidas entre os fãs sobre o significado da mensagem: se indicaria apenas uma pausa, o encerramento da dupla ou uma jogada de marketing para a divulgação de uma nova música.

Durante o desabafo, os sertanejos relembraram a trajetória juntos e falaram sobre os desafios vividos ao longo dos anos. “São tantos anos juntos, tantas estradas, tantos palcos, tantos fins de semana sumidos do mundo porque a música chamava. A gente se moldou um ao outro, viveu intensamente, acertou, errou”, afirmaram.

Confira o vídeo do comunicado:

A dupla também mencionou que algumas questões foram sendo adiadas ao longo do tempo. “Depois de tanto tempo, a gente precisou admitir algumas coisas, coisas que a gente passou por cima, deixou pra depois, fingiu que não doíam. E a conta sempre chega”, disseram no vídeo.

Até o momento, a dupla não confirmou oficialmente uma separação nem detalhou quais serão os próximos passos da carreira.

ÚLTIMAS EM CULTURA

VIRAL

VÍDEO: Gaby Amarantos dança funk e brega com coreógrafa queridinha das redes no Vidigal

Aline Maia convidou a cantora para vídeo com passos de funk e brega ao som de canções do álbum 'Rock Doido'

13.12.25 17h33

'NÃO É RUIM'

VÍDEO: Influenciador com seletividade alimentar prova açaí com peixe frito e se surpreende

Bomtalvão está passeando pela capital paraense, antes de participar do PSICA, e compartilhou nos Stories como tem sido a experiência

13.12.25 15h41

ENTREVISTA EXCLUSIVA

De volta ao estado, Joelma lança festival que mistura calypso, pop e swing paraense

Estreia ocorre após ano de visibilidade com ‘Amazônia Live’, ‘The Town’ e ‘Festival LED’

13.12.25 8h00

TURNÊ

Iron Maiden vem para Belém? Banda anuncia data de show no Brasil

As vendas dos ingressos gerais começam na próxima quinta-feira (18)

12.12.25 13h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Ator e diretor Rob Reiner é encontrado morto junto à esposa

O casal estava na casa onde morava e apresentava ferimentos provocados por faca, segundo agência internacional

15.12.25 7h55

TURNÊ

Iron Maiden vem para Belém? Banda anuncia data de show no Brasil

As vendas dos ingressos gerais começam na próxima quinta-feira (18)

12.12.25 13h57

RAINHA DE BATERIA

Entenda por que Virginia Fonseca não vai ao ensaio da Grande Rio

Rainha de bateria foi orientada pela diretoria a descansar e recebeu liberação do presidente Jayder Soares

14.12.25 16h19

CELEBRIDADES

Hotwife, cuckold... Paolla Oliveira fala sobre relacionamento aberto e sexo: 'Acesa!'

Em entrevista ao 'Quem Pode, Pod', a atriz falou abertamente sobre fetiches e relação com Diogo Nogueira

18.07.23 18h10

