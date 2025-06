Vídeo: Sertanejo Matheus, da dupla com Kauan, vê casamento na praia e surpreende noivos

Na tarde da última quinta-feira (12), em pleno Dia dos Namorados, Matheus, da dupla sertaneja Matheus & Kauan, viralizou nas redes sociais com um vídeo onde aparece cantando, de surpresa, durante uma cerimônia de casamento realizada na praia.

Vendo uma cena romântica enquanto pedalava pela orla de João Pessoa, o cantor resolveu dar uma pitada a mais de amor. Os noivos, as pessoas em volta, inclusive o padre da celebração, e os internautas ficaram emocionados com a surpresa de Matheus. No vídeo, é possível ver que o casal, Bruno e Jéssica, surpresos e eufóricos enquanto o sertanejo canta a música "O Nosso Santo Bateu".

No início do vídeo, o artista explicou: "Eu estava dando um 'rolê' aqui na praia e está acontecendo um casamento. Eu acho que vou pedir pra cantar uma música".

Numa rápida conversa com o cerimonialista e com a banda, Matheus arquitetou todo o plano. Ele ficou escondido para não ser reconhecido e aguardou a oportunidade para assumir o microfone. Quando ele começou a cantar, os noivos ficaram sem entender e levaram um tempo até perceberem que se tratava do artista sertanejo.

A noiva, que estava preocupada com o andamento da cerimônia, percebeu o que estava acontecendo: "Meu Deus, eu tô passada! Deus e seus atrasos, eu já entendi tudo!".

Alguns imprevistos fizeram com que a celebração atrasasse. O era para ser um problema, acabou se tornando em um momento inesquecível para os recém-casados.

“O casamento atrasou um pouquinho, ela estava super preocupada, mas se tivesse começado no horário eu não estaria passando aqui. Então tudo tem um propósito, Deus é maravilhoso”, contou Matheus no vídeo.

Reação dos internautas

Nos comentários da publicação, os internautas apaixonados logo reagiram. "Que perfeito !!! Você arrasou demais Matheus, me emocionei. Você é luz, não é à toa que fazem esse sucesso, que Deus abençoe cada vez mais", disse uma pessoa.

Outra pessoa chegou a brincar: "Quando eu for casa eu te aviso ok ? Kkkkk". "Meu maior sonho", disse uma terceira.

