Após sexo com mil homens em 24h, influenciadora é banida do OnlyFans por novo desafio; saiba qual

A atriz pornô britânica Bonnie Blue, de 26 anos, foi banida da plataforma de conteúdo adulto OnlyFans após anunciar um novo projeto que gerou repercussão negativa nas redes sociais. A influencer ficou conhecida por afirmar ter mantido relações sexuais com mais de mil homens em um período de 12 horas.

Segundo a própria influenciadora, ela teria quebrado um recorde mundial ao se relacionar sexualmente com 1.057 homens em um único dia. A repercussão do caso ganhou força com o anúncio de um novo desafio chamado “Zoológico de Carinho da Bonnie Blue”, que consistia, de acordo com ela, em permanecer amarrada dentro de uma caixa de vidro por 24 horas, aberta à interação física do público.

Após o anúncio, Bonnie foi alvo de críticas por supostamente promover conteúdo ligado à cultura do estupro. Grupos e usuários classificaram a proposta como preocupante. Diante da repercussão, o OnlyFans confirmou o banimento da conta da influencer.

“Conteúdo de ‘desafio’ extremo não está disponível no OnlyFans e não é permitido pela nossa Política de Uso Aceitável e Termos de Serviço. Qualquer violação dos nossos termos resulta na desativação do conteúdo ou da conta”, informou um porta-voz da plataforma ao jornal britânico The Sun.

A proposta, segundo Bonnie Blue, seria realizada em uma casa localizada no centro de Londres. Em entrevista a um podcast, ela afirmou que o projeto seria uma “experiência interativa” aberta ao público.