Atriz pornô que já fez sexo com mais de 1 mil homens em 12 horas diz que pai 'adora o que ela faz'

Bonnie Blue é uma atriz pornô que afirma ser a detentora do recorde de mais relações sexuais em um dia. Segundo a contagem da estrela, foram 1057 homens ao todo em cerca de 12 horas para poder atingir a marca. Blue contou que o pai ama o que ela faz e tem orgulho da carreira dela de influenciadora de conteúdo adulto.

A influencer se abriu sobre o que a família pensa das suas atividades como produtora de conteúdo +18 durante uma conversa em um canal do Youtube. "Honestamente, ele adora", contou Bonnie em relação ao pai. Além disso, ela contou detalhes de como Nicholas Elliot, pai dela, consome o conteúdo da filha: Obviamente, ele não fica sentado assistindo aos vídeos, mas todas as minhas redes sociais, meus TikToks, ele dá uma olhada. E ele está orgulhoso de ver o quanto estou feliz, que consigo sustentar a família. Isso realmente mudou minha vida e a vida da minha família", completou a atriz.

Nos comentários do vídeo, a repercussão da fala de Bonnie não deve ter sido como ela esperou, já que sobraram críticas ao pai e ela mesma. Algumas pessoas falaram que Elliot "falhou como pai" e outras até disseram "Nenhum pai ficaria orgulhoso de ver sua filha se vendendo". "Como pai, eu ficaria arrasado se minha filha escolhesse essa indústria como profissão", disse uma pessoa que acompanhou o bate-papo.

Um internauta até pensou como pode ser o dia a dia do pai de Bonnie, principalmente enquanto ele está num bar: "Ele deve ter virado piada no bar que frequenta".

Atriz Bonnie Blue e a mãe dela (Reprodução)

Além do pai, Bonnie contou sobre o apoio que a mãe dela, Sarah Billinger, tem dado a ela e a carreira. Sarah costuma ser vista nos eventos promovidos pela filha em que têm sexo coletivo. Ela ajuda a distribuir camisinha aos fãs que formam enormes filas.

Em relação ao recorde de Bonnie Blue, a façanha aconteceu numa mansão em Londres, na Inglaterra. Um dos participantes contou como foi a experiência de ficar na fila com centenas de homens à espera do momento de se relacionar com Bonnie.

Mansão em que Bonnie utilizou para bater o recorde é vista com muitas camisinhas no chão (Reprodução)

Apesar do fato em si chamar atenção, aconteceu um fato interessante durante o evento. Uma mulher avistou o filho na fila que aguardava para entrar na sala com a atriz e disse "Vista as suas roupas!". O filho era um jovem de 19 que prontamente atendeu às ordens da mãe.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)