Pronunciamento de CEO flagrado com amante em show do Coldplay é falso, diz empresa

Nesta sexta-feira (18), começou a circular em portais e nas mídias sociais o suposto pronunciamento de Andy Byron, CEO da empresa bilionária de tecnologia Astronomer, que foi flagrado com a amante Kristin Cabot, a diretora de RH do mesmo local, em um show do Coldplay. Porém, a empresa desmentiu que as declarações proferidas tenham sido escritas e divulgadas pelo próprio líder Byron.

Na suposta declaração, estava escrito: "O que deveria ser uma noite de alegria acabou se tornando um erro profundamente pessoal, exposto em um palco público. Quero expressar minhas sinceras desculpas à minha esposa, à minha família e à equipe da Astronomer. Vocês merecem mais de mim como parceiro, como pai e como líder", disse um suposto hacker que teria se passado por Andy Byron.

Além das desculpas pela cena, no “esclarecimento” estava evidente que o CEO iria tirar um tempo para refletir sobre os seus próximos passos. "Essa não é a pessoa que eu quero ser, nem a forma que desejo representar a empresa que ajudei a construir. Estou tirando um tempo para refletir, assumir minha responsabilidade e entender quais serão os próximos passos, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. Peço privacidade para passar por esse processo", complementou.

Relembre o caso

Andy Byron e Kristin Cabot estavam curtindo juntos o show da banda britânica Coldplay, que aconteceu nesta última quarta-feira (16), no Gillette Stadium, localizado em Massachusetts, nos Estados Unidos. Em um determinado momento do evento, a “kiss cam”, uma espécie de câmera que mostra o beijo de casais presentes no local, apontou para eles, mas os dois se esquivaram dos holofotes.

No dia seguinte, o vídeo chegou a viralizar nas mídias sociais e as pessoas descobriram que, na verdade, os dois são casados com outras pessoas e estão vivendo um caso extraconjugal. O vocalista da banda Coldplay, Chris Martin, se surpreendeu com a atitude dos amantes. "Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos", disse ele confuso no palco enquanto os fãs riam da situação.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)