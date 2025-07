Homem é acusado de terrorismo após sequestrar avião

Um homem foi acusado de sequestrar um avião de pequeno porte depois de causar um susto na segurança de um aeroporto de Vancouver, no Canadá, na última terça-feira, 15.

A Real Polícia Montada do Canadá (RPMC) informou nesta quinta-feira, 17, que Shaheer Cassim, de 39 anos, foi acusado de sequestro, constituindo terrorismo, por causa do incidente de terça-feira, que fez com que o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte acionasse caças F-15 antes que o avião pousasse em segurança.

A RCMP disse que ele assumiu o controle de um Cessna no Aeroporto Internacional de Victoria e ameaçou um instrutor de voo, antes de pilotar cerca de 64 quilômetros até a cidade de Vancouver.

"Motivo ideológico"

"Os investigadores determinaram que o suspeito agiu com um motivo ideológico para perturbar o espaço aéreo", disse a sargento Tammy Lobb em um comunicado divulgado na quarta-feira, 16. se Um homem com o mesmo nome e que se parece com Cassim postou nas redes sociais que ele era um "mensageiro de Alá" e um "Messias" enviado para salvar a humanidade das mudanças climáticas. Ele disse que "o Anjo Gabriel apareceu diante de mim e me deu uma mensagem de Alá".

A última postagem do canadense afirma que o "aquecimento global abrupto e descontrolado" causará a extinção dos seres humanos em poucos anos.

Cassim também disse no post que ele é "Sam Carana", que dirige o blog "Arctic News", que se descreve como um lugar onde os colaboradores "compartilham uma profunda preocupação com a forma como a mudança climática está se desenvolvendo no Ártico e a ameaça que isso representa para o mundo em geral".

"Ele nunca falava de religião"

Seu perfil no Facebook diz que ele foi empregado de 2008 a 2010 pela extinta KD Air, uma pequena companhia aérea com sede na Ilha Vancouver. Diana e Lars Banke, ex-proprietários da companhia aérea, disseram em uma entrevista na quarta-feira que Cassim foi um dos melhores e mais inteligentes pilotos com quem já trabalharam, chamando-o de um aprendiz rápido e altamente inteligente.

No entanto, Lars disse que o homem deixou a companhia aérea depois de ficar "entediado" e foi para a faculdade de Medicina. Ele também disse que Cassim acreditava que o mundo estava chegando ao fim.

Diana disse que ficou "muito surpresa" ao saber das acusações contra o canadense, dizendo que ele era muito jovem quando trabalhava para eles e era "como uma criança". Lars disse que se lembrava de que Cassim tinha certo interesse em ambientalismo, mas não tinha conhecimento de nenhum tipo de crença religiosa.

"Ele nunca falava de religião conosco", disse Diana. "Estou realmente surpresa que ele tenha feito algo assim", acrescentou.

Em 2012, Cassim realizou uma entrevista coletiva antes de sair em um passeio de bicicleta pelo país para aumentar a conscientização sobre o aquecimento global.

O primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, David Eby, disse, ao ser questionado sobre o incidente na quinta-feira, que foi um "momento bizarro" e que o fato de ter terminado sem uma perturbação mais significativa no aeroporto é um "testemunho" da habilidade dos socorristas que convenceram o suspeito a desistir.