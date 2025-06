Exclusivo: Mileide Mihaile, ex de Wesley Safadão, é apresentadora do Parárraiá 2025

A influenciadora Mileide Mihaile irá apresentar o Parárraiá, que acontece entre os dias 12 e 15 de junho. A influenciadora, apresentadora, dançarina e musa do Carnaval se unirá a Rafa Kalimann, a mamãe do ano, que também estará no evento, que é o maior São João do Norte do Brasil. Inclusive, a atriz e ex-BBB apresentou o lançamento do festival.

Se o lineup segue grandioso, a apresentação do Parárraia também vai entregar muita animação. “Estou muito empolgada! O Parárraia é um evento lindo e que valoriza demais essa cultura que eu amo tanto. Quando recebi o convite, fiquei muito honrada e animada. Vou estar lá não só como apresentadora, mas como alguém apaixonada pelas festas juninas, por esse clima de São João. A expectativa, claro, é das melhores. Quero levar minha alegria à festa e, ao mesmo tempo, me conectar com esse público de Belém, que eu sei que tem uma força, uma beleza e um calor únicos. Vai ser lindo demais!”, disse Mileide Mihaile.

VEJA MAIS

Nascida no Maranhão, a empresária, influenciadora e ex-bailarina sempre teve uma trajetória pautada nas artes. Ex-dançarina dos grupos Garota Safada e Aviões do Forró, ela somou essas experiências para alçar voos maiores. Em 2016, teve um programa na TV Diário, no Ceará. Em 2021, foi confirmada como uma das participantes de A Fazenda 13.

Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, Mileide não abandonou a dança. Ela é musa da Grande Rio há mais de cinco anos. Com tantas reinvenções e sempre em busca dos seus sonhos, atualmente mora em São Paulo, onde aproveita as oportunidades como artista.

“Eu sinto que toda mudança que fiz foi muito necessária e pensada no futuro. Cada passo foi dado com muito coração e com muita vontade de crescer, de aprender mais. Sair do Maranhão, ir para o Ceará e agora viver em São Paulo... tudo isso me ensinou que a gente precisa se jogar, mesmo quando dá medo. Sou muito apegada às minhas raízes, mas sei que, para realizar sonhos e alcançar novos objetivos, é preciso se arriscar também. Sou muito movida por propósito. Cada mudança teve um motivo, e eu abracei tudo o que veio junto: as oportunidades, os desafios, as pessoas novas que conheci. Sinto que hoje, estando em São Paulo, estou em um lugar onde posso crescer ainda mais, mas sem nunca esquecer de onde vim. E acho que é essa coragem de tentar que me move, sabe? A gente só descobre até onde pode chegar quando se permite dar o primeiro passo”, explica.

A influenciadora nasceu no estado vizinho ao Pará, mas só agora terá a oportunidade de conhecer terras paraenses — e tudo será em grande estilo: “O Pará sempre esteve muito perto de mim e no meu coração. Eu sou do Maranhão, e a gente cresce escutando histórias, músicas e provando comidas que têm tudo a ver com o Pará também. Tenho muito respeito e carinho pelo povo paraense, acho que temos essa ligação de cultura, de festa, de amor pelas nossas raízes. E este ano tive a honra de vivenciar ainda mais de perto a cultura do Pará, porque o enredo da Grande Rio, onde desfilei, foi todo sobre a força e a beleza do povo paraense. Foi emocionante poder levar para o sambódromo essa cultura tão bonita. Sou muito fã dessa alegria que contagia, e sinto que existe mesmo uma irmandade entre o Maranhão e o Pará. Isso é muito bonito de ver e viver”.