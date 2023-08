Carnaval, filho e carreira: Mileide Mihaile fala com exclusividade sobre sua vida

A influenciadora, empresária, apresentadora e dançarina Mileide Mihaile resolveu se despir dos seus receios, encarou um reality show e se mostrou como realmente é! Com isso, vieram uma legião dos fãs, que esperavam conhecer a verdadeira Mileide, e hoje, se tornaram admiradores dos seus trabalhos.

A nortista saiu do Maranhão, foi para o Ceará e atualmente desbrava o Brasil, ao lado do seu filho Yhudy e da mãe Doralice. O trio não se desgruda, só quando ela resolveu em 2021, se aventurar em "A Fazenda 13" (RecordTV).

Agora, Mileide Mihaile se prepara para o cargo de rainha da bateria da escola Independente Tricolor. Este é o segundo ano da artista no posto. O enredo “Agojie, A Lâmina da liberdade!”, celebra a luta e a coragem das Guerreiras Agojie.

Mileide Mihaile bateu um bate papo exclusivo com o Grupo Liberal:

A tua carreira é pautada na dança, desde o “Aviões do Forró”, agora estais inserida no Carnaval. Como tem sido essa preparação e amor pelo samba e essa festa cultural.

MM: A dança me encanta desde muito tempo. Não é à toa que comecei tudo o que eu faço com ela. A dança me deixa fortalecida. O samba, o Carnaval, vieram para suprirem o que faltava para a Mileide. Sai dos palcos e fui para a avenida, isso me deixa muito feliz. Nesse segundo ano, aqui em São Paulo, tem me realizado muito, estou entre os maiores nomes do Carnaval, junto com mulheres que sempre fui fã. Sonhei demais com essa fase, e estar entre as mulheres que mais admirei, me causa uma realização muito grande. Se eu puder enviar uma mensagem para a mulherada, nunca deixe de acreditar em você. Me sinto parte da minha escola e da minha comunidade.

És uma mulher nordestina com uma carreira construída pouco a pouco. Hoje consegues ter uma carreira sólida, com destaque. Fala um pouco dessa tua caminhada de sucesso.

MM: Eu tenho muito orgulho de tudo e sou grata a Deus e a minha família, pela cabeça e base que sempre tive. Acho que nós não podemos esquecer da nossa identidade, por nunca esquecer disso e saber o quão valioso é nosso suor, luta e representatividade, nunca desisto de nenhum dos meus sonhos. Venho colhendo frutos maravilhosos. Acredito que a avaliação, resumida, de toda a minha trajetória, de todas essas facetas que atuo, é nunca esquecer da minha identidade e saber o meu verdadeiro nome, o que sou para minha família e meu público. Independentemente de onde eu chegue com o meu trabalho, quero continuar com essa essência, sabendo quem eu sou, como eu sou, de onde eu vim, para saber para onde eu quero ir.

Quem te acompanha nas redes sociais percebe que em todas as tuas vitórias tu fazes questão de estar ao lado do teu filho e da tua mãe. Eles colhem contigo os frutos do teu sucesso. Fala sobre essas relações.

MM: Essa é a Mileide família, quero estar sempre ao lado deles e de quem já me estendeu a mão. Sei que essa rede de apoio é muito importante energeticamente e espiritualmente, eles estão intercedendo e em oração, sempre, para que tudo dê certo. Onde estou, sempre estou com eles, eu adoro. Sou uma mãe amorosa, mas dura quando precisa, eu educo, mas amo demais. Faço de tudo quando o Yhudi está correto, mas também sei puxar a cordinha, para educar. Tenho muito esse equilíbrio e quero continuar tendo essa cabeça, educando o meu filho desse jeito e dando muita consciência para ele, acho que por isso ele é tão querido e amado por todo mundo.

Minha mãe é brincalhona, consegue me apoiar em tudo, desde de muitos anos. A partir dos meus 15 anos, ela passou a me acompanhar estrada afora. Ela tem essa força. Quem conhece ela, entende porque eu sou assim.

O reality te abriu portas para que novas pessoas te conhecessem. Formastes nas redes sociais um nível alto de fãs e admiradores. Como foi a tua saída do reality e a percepção de como a sua trajetória foi aceita pelas pessoas?

MM: O pós reality é bem chocante, mas para mim foi uma grande alegria muito grande, uma conquista, quando sai foi com uma porcentagem muito baixa. Ninguém acreditava que eu sairia. O amor que recebi foi extraordinário, a acolhida. Minha participação abriram portas e foi uma quebra de preconceitos e paradigmas, de tanta coisa, que talvez não saberia dizer o nível que eram esses preconceitos. Como fiquei até o final, as pessoas me conheceram ali, no meu dia a dia, elas passaram a me conhecer como eu realmente sou. Você não consegue fingir, de fato, por isso que muitos participantes começam a sua jornada de uma forma e terminam de outra.

Quando passa de um mês e meio, dois meses, você já está entregue. A gente só não tira a roupa porque é uma coisa muito ‘uau’, mas ali é sua essência, seu jeito, as suas crenças, o seu caráter, tudo é revelado.

Entre tantas funções que exercesses em diversos ramos das artes, se preparando para mais um Carnaval, o que ainda tens de sonhos? O que ainda pretendes alcançar?

MM: O sonho que está ardendo no meu coração é retomar com o ‘Bazar Mulher’, que é um dos meus projetos que mais tenho carinho. O evento sempre aconteceu em Fortaleza, no Ceará, e é quando eu abro meu guarda roupa e coloco o que tenho para a mulherada comprar o que quiser. 100% do valor é revertido para instituições que tratam os temas das mulheres, crianças e adolescentes também. É muito incrível. Esse ano quero retomar com ele, com todas as minhas forças e energias. Agora vamos fazer uma ponte para conseguir fazer em Fortaleza e São Paulo, com o objetivo de profissionalizar mulheres e ganhar mais vidas.