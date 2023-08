Rayana Correa chega para nova temporada com ‘Ray no Liberal’

Quem acompanha Rayana Correa há mais de uma década viu ela crescer nas redes sociais, compartilhando informações sobre maquiagens, rotina de treinos e moda, a modelo evoluiu se tornou influenciadora digital, e agora como produtora de conteúdo ela ganhou o mundo.

Com status internacional, ela retorna ao Grupo Liberal produzindo um conteúdo diversificado, que inclui viagens, dicas e percepções. “As expectativas para esse retorno são sempre as melhores. Minha conexão com o Grupo Liberal é muito antiga, desde os meus 15 anos, quando tive a honra de participar do Rainha das Rainhas. Lá em 2006, quando me apaixonei pelo concurso, pelo grupo e por toda a equipe, e isso se deve a tudo que vivi ali, porque logo me vi trabalhando com TV, com arte, com comunicação”, relembra a influenciadora.

Rayana destaca que a sua conexão com a vida artística surgiu exatamente nesse momento, que ela se viu inserida, através do concurso, em um mundo com muitas entrevistas, fotos, holofotes, eventos e gravações. “Foi ai que me apaixonei pela comunicação, e que bom que o Rainha das Rainhas me proporcionou tudo isso. Meu desejo é continuar fazendo o que gosto, mas agora com o Grupo Liberal, sempre comunicando, informando, entretendo as pessoas e trazendo tudo que gosto de compartilhar”, pontua.

VEJA MAIS

Com 33 anos, recém completados, a belenense desde nova divide o seu tempo entre as passarelas e publicidade, mas foi nas redes sociais que ela expandiu o seu trabalho, e agora ao lado da sua equipe, se consagra no mercado como uma das influenciadores e produtoras de conteúdo com um dos maiores engajamentos orgânicos.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Em anos atrás, ela tirou das suas redes sociais o “Dicas da Ray”, tag criada por ela, e trouxe para as mídias do Grupo Liberal. Agora nesta nova temporada, ela assina o quadro “Ray no Liberal”, com a produção de conteúdo exclusivo semanal, liberado sempre aos domingos.

“O ‘Dicas da Ray’ surgiu há uns sete anos mais ou menos, com dicas acessível, onde eu tentava abordar o máximo de informações para que as pessoas entendessem, e claro, tudo escolhido para que estivessem de acordo com o poder aquisitivo das minhas seguidoras, para que elas tivessem como fazer uma maquiagem, se vestir bem”, disse.

Nessa ocasião, Rayana Correa visitava diversas lojas do centro comercial de Belém e mostrava o preço e produtos disponíveis para determinada maquiagem, em seguida, no seu estúdio, ela ensinava o passo a passo da produção.

Moradora do Jurunas e com família de Abaetetuba, que tem história na cultura paraense, através de uma aparelhagem de música familiar, as pessoas próximas dela foram as primeiras seguidoras de Ray, mas hoje, essa rede já se expandiu pelo Brasil e para outros países. A influenciadora tem quase 30 títulos de beleza, mas foram as redes sociais que abriram portas. Com a sua carreira na web, ela já viajou para países da Europa, além de Colômbia, Tailândia, Uruguai, Dubai, dentre outros.

“A minha abordagem nas redes sociais ainda é a mesma, compartilhando rotina e interagindo com meus seguidores. Todo dia conquisto novas pessoas, meu público tem gente nova e mais madura, fico extremamente feliz por isso, com essa expansão de seguidores com diversas faixas etárias, desde adolescentes de 15 anos até mulheres de 60. É incrível para mim comunicar principalmente com mulheres, que é um propósito que Deus colocou na minha vida e eu busco tentar exercitar da melhor forma”, conta Ray.

No Instagram, ela soma mais de 300 mil seguidores, conquistados um por um de forma orgânica. As “maravilhosas”, como Rayana chama suas seguidoras, andam lado a lado com ela no sucesso, sempre engajando e participando das suas ações e projetos. “Desde que me tornei uma figura pública, a ter voz, falar nas redes sociais de forma positiva, compartilhando desde a minha vida pessoal e profissional, meu público fidelizou. Sei da minha responsabilidade, a rede social é uma ferramenta muito forte e grande para influenciar pessoas, para acrescentar na vida de cada um, além de informar e ensinar. Hoje, graças a Deus, consigo exercer e executar isso de uma forma muito boa”, finaliza Ray.

VERÃO DA RAY

Finalizando o período de férias paraense, Rayana Correa promove o tradicional Verão da Ray, mas este ano o tema é de ‘volta às origens’. Em anos anteriores o evento ocorria em algum balneário do Pará, mas neste domingo (06), será no Jurunas.

Priorizando influenciadores, familiares, amigos e parceiros da produtora de conteúdo, o “Verão da Ray” chegará com muitas surpresas, diversão e entretenimento. Com apoio do Grupo Liberal.