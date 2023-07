‘Doce Amazônia’ estreia sob o comando de Flávio Amoêdo, vice-campeão do Bake Off Brasil

Estreia na próxima segunda-feira, 10, o programa "Doce Amazônia" do confeiteiro e designer de bolos, Flávio Amoêdo, em parceria com o Grupo Liberal. Serão 15 episódios com receitas idealizadas para equilibrar os sabores amazônicos e a inventividade da confeitaria. Entre os quitutes estão: brigadeiro de tucupi com jambu, pudim de chicória e o brigadeiro de pirarucu seco.

O confeiteiro paraense Flávio Amoêdo tem uma carreira na área de pâtisserie. Ele é o criador do "bolo de tacacá", "brigadeiro de chicória", "Bolo de Urucum", "bolo de taperebá", entre outros. É também o vice-campeão do maior reality show de confeitaria da américa latina, o Bake Off Brasil. "Sou formado em marketing com especialização em confeitaria e panificação e amante da nossa culinária. Sou confeiteiro há 5 anos e proprietário do 'Maravilhoso Doces'. Uma das minhas especialidades é: utilizar sabores amazônicos nos doces, bolo de rolo, queijadinha e bolos decorados com efeitos, além de bolos de casamento e para outras datas festivas", iniciou.

O cake designer explica sobre a formatação do programa que estreia na segunda-feira, 10, e na quinta-feira, 13 exibirá seu segundo episódio. Após a semana de estreia, todas as quintas-feiras haverá episódios novos, disse. "É um programa inclusivo e único. Nestes 15 episódios abordarei nossos sabores e transformarei em doces. Teremos brigadeiro de tucupi com jambu, Pudim de chicória, brigadeiro de pirarucu seco, mas não faltarão os brownies com castanha do Pará, salame de caramelo de cupuaçu, bolo de açaí, palha italiana de torta maria Isabel e muitas outras novidades", elencou.

Aproveitando o período de férias escolares, Flávio ressalta que será uma oportunidade de reunir a família em casa para reproduzir as receitas. "Elas não só tentarão como conseguirão fazer. Todas [as receitas] de fácil produção e com ingredientes acessíveis. Haverá também uma descrição de possíveis substituições. Tentarei deixar bem completo, acessível e de fácil compreensão", pontuou.

Questionado sobre a variedade do cardápio e se ele será inclusive, para atender as intolerâncias, Amoêdo assentiu positivamente. "Sim, como intolerante a lactose não poderia deixar de pensar na inclusão. Isso se dá, devido a nossa dificuldade em encontrar algo assim. Então, teremos receitas inclusivas sim", revelou.

Flávio Amoêdo em parceria com o Grupo Liberal apresenta o programa ‘Doce Amazônia’. (Cristino Martins / O Liberal)

Programa com sabores da Amazônia

As gravações ocorrem no ateliê Maravilhoso Doces e o confeiteiro paraense Flávio Amoêdo destaca que na sua equipe de produção ele conta com a parceria do noivo e arquiteto, Matheus Nunes. "As gravações acontecerão aqui no meu ateliê e meu noivo também dirigirá. Matheus é arquiteto, ele quem projetou o cenário e logo, terá um papel fundamental para que possamos levar algo bem limpo e cheio de informações. Vocês vão se surpreender com tudo que estamos fazendo", concluiu.

A jornalista e produtora executiva do Grupo Liberal, Meg Martins ressalta a parceria e explica a importância de trabalhar em um programa que valoriza a gastronomia Amazônica. "Vamos abordar a gastronomia dos incríveis doces que podemos fazer com as nossas especiarias amazônicas. Belém é a Capital Gastronômica e Criativa do Mundo, título dado pela Unesco, então temos uma responsabilidade maior em apresentar receitas e, principalmente, conteúdos criados pelos profissionais mais renomados no mercado local e nacional", respondeu.

Questionada como está sendo produzido esse quadro e o que o leitor pode esperar, Meg respondeu receitas surpreendentes e contou outras curiosidades. "Flavinho irá produzi-lo de acordo com os seus vastos conhecimentos do mundo delicioso e infinito dos doces. Podemos esperar receitas surpreendentes, inimagináveis e, principalmente, deliciosas. Por exemplo o bolo de tucupi com aviú, ou o bolo de pêssego com calda de vinho reduzido que se torna uma incrível geleia. Este último tive o privilégio de experimentar. É dos deuses!, avaliou.

"Flávio é um profundo estudioso e conhecedor dos segredos da gastronomia e por isso foi considerado um dos maiores do Brasil. Praticamente um alquimista. Tê-lo no Grupo Liberal enriquece a equipe e promove conhecimentos profundos e preciosos aos internautas. Teremos vídeos novos todas as semanas. Será uma experiência espetacular para todos nós", finalizou.