Paulo Vieira mostra culinária e cultura do Marajó no quadro 'Avisa Lá Que Eu Vou' do Fantástico

O ator Paulo Vieira mostrou a Ilha do Marajó (PA) no terceiro episódio de "Avisa Lá Que Eu Vou", quadro do Fantástico. O humorista brincou com a culinária e os costumes regionais. Mostrou que no Marajó tem a maior população de búfalos do planeta, inclusive, que a Polícia Militar (PM) utiliza-os como meio de transporte.

Paulo conheceu o "turu", um molusco, também considerado uma iguaria na região. O chef de cozinha mostrou uma receita com turu que também é conhecido como "cupim do mar". E, claro, teve muito carimbó no episódio.

Na postagem compartilhada entre os perfis de Paulo Vieira e do Fantástico no Instagram, um teaser mostra o compilado do que foi a aventura deste episódio. Confira!