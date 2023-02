BBB 23: Paulo Vieira entrevista a paraense Paula Freitas no quadro Big Terapia

A paraense Paula Freitas foi eliminada do BBB 23 na última terça-feira (14), e logo em seguida participou do quadro Big Terapia desta semana. Entrevistada pelo humorista Paulo Vieira, a ex-sister respondeu às perguntas do game "É preto ou não é?". A entrevista rendeu muitas risadas no estúdio.

Paulo Vieira disse que elaborou um game para saber se Paula estava "afiada" em identificar quem era preto ou branco, ao mostrar as fotos de determinadas personalidades, entre elas: Mussum, Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Michael Jackson, Cowboy e Felipe Dylon, além de uma foto dele mesmo.

Paulo: "Quero ver se você tá boa de sacar quem é preto e quem não é. E eu bolei um game especial para você: 'É preto ou não é?'. Mussum". Paula: "Preto", entre risos. Paulo: "Acertou, 'miseravi'", disse iniciando a série de perguntas.

Mostrando sua própria foto, Paulo perguntou se era preto ou não. Paula respondeu que sim. Ao ouvir a reposta, Paulo retrucou dizendo que não era. Questionado pela biomédica, ele justificou a negativa: "Porque eu tenho um programa na GNT". Paula: "Preto não pode ter programa na GNT?". Paulo: "Brincadeira, eu sou preto", e riram.

Entre as perguntas, Paulo questionou a ex-BBB se Felipe Dylon de Dreads era preto ou não. Paula respondeu "ah, não" e Paulo devolveu: "Essa resposta foi muito de negona", retrucou.

Paulo Vieira terminou a apresentação dizendo que Paula Freitas era a mais nova negona do Brasil. Confira o vídeo na íntegra: