BBB 23: Veja o que rolou na madrugada desta quinta-feira, 16, no reality

O BBB 23 teve mais uma madrugada agitada. A desta quinta-feira, 16, começou com a Festa Cowboy 2.0, animando a casa mais vigiada do Brasil e "acirrando" a disputa entre os brothers e sisters para saber quem aguentava mais tempo no touro mecânico. Além de dancinhas e até realinhamento de jogo entre os confinados e as pazes entre Bruna Griphao e Larissa.

Após uma briga sobre a bagunça no Quarto Deserto, durante a festa Bruna Griphao disse a Larissa que seria melhor as duas se afastarem. No entanto, a proposta não se sustentou e as duas conversaram, fizeram as passes e a atriz se emocionou com a reconciliação com Larissa.

Bruna especulou quais foram as possíveis questões que levaram Paula à elimininação do BBB 23. A triz também figurou outro momento na Festa do Líder, em conversa com Cristian. Ela acha que pode estar em risco de ir ao Paredão, por conta da história envolvendo os dois e a Paula. Mas Cristian prometeu que se ganhar o anjo ou o poder do coringa, que iria protegê-la, já que gostaria de provar que é uma pessoa boa.

Fred Nicácio se lamentou e disse que a casa votu com base em julgamentos de uma única pessoa. Cara de Sapato e Cezar conversaram e o lutador disse que não achou legal ele ter falado que Ricardo precisava de tratamento psquiátrico, durante o Jogo do Discórdia.

As conversas entre os integrantes dos dois quartos renderam a madrugada toda. Mas, além de conversas sobre estratégia, houve coreografias e muitas danças durante a Festa do Líder.