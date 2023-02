Eliminada do BBB 23, paraense Paula se defende da fúria dos cactos: ‘Quis engrandecer a Juliette’

Um dos fatores determinantes para a eliminação da paraense Paula Freitas, do BBB 23, foi uma briga comprada pela biomédica com os fãs de uma das participantes mais populares da história do Big Brother Brasil: Juliette, vencedora da edição 2021. Não à toa, após a saída de Paula do reality, os termos “Juliette” e “cactos” - como são chamados os fãs da ex-maquiadora - figuraram entre os mais comentados do Twitter.

Durante o primeiro Jogo da Discórdia da edição, Paula recebeu uma plaquinha de “bomba” da sister Marília. Em resposta, a biomédica afirmou que a adversária queria ser a “nova Juliette”, uma “pobre e coitada”. Após a eliminação, em entrevista ao Bate Papo BBB, a paraense explicou a fala.

"Comparar a Marília com a Juliette deu bom ou deu ruim?", perguntou a apresentadora Vivian Amorim. "Os meninos disseram que deu ruim, mas para mim deu bom. (...) Porque a cutucada que eu queria dar [em Marília], eu consegui", respondeu Paula. "Mulher, os 'cactos' não gostaram muito dessa comparação", revelou Vivian.

Paula, então, explicou: "E eu não comparei para diminuir a Juliette e, sim, engrandecer, porque Juliette, para mim, foi só uma. Então, aquele negócio todo, aquele choro [da Marília], eu pensei: 'Pronto, ela quer ser a Juliettona do programa. (...) “Um fenômeno igual a Juliette aparece só daqui a dez anos. Mas não foi para diminuir a Ju ,e sim para cutucar a Marília”, concluiu Paula.

Rejeição

A paraense Paula Freitas deixou o "Big Brother Brasil 23" com um percentual de 72,5%, considerado alto, uma vez que a berlinda se tratou de um paredão com quatro pessoas: Bruno (23,68%), MC Guimê (2,07%) e Amanda (1,75%). Ela não conseguiu reverter a má impressão deixada após a formação do paredão, no domingo (12), quando chegou a ameaçar Cristian de agressão, depois que descobriu as estratégias do brother.