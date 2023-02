BBB 23: Paula no paredão; veja o que a web está dizendo sobre a estreia da paraense na berlinda

A biomédica paraense Paula Freitas, da cidade de Jacundá, chegou no BBB 23 como uma das mais populares, já que foi a vencedora da Casa de Vidro após enfrentar votação popular para entrar no reality. Apesar disso, a morena não conseguiu manter o favoritismo nas primeiras semanas de casa, chegando, algumas vezes, a se tornar o assunto mais comentado das redes sociais, de forma negativa.

Mas internautas parecem estar mudando de opinião em relação à paraense, bem na semana que Paula é uma das emparedadas. O termo “Paula” chegou ao top 2 de assuntos do momento da madrugada no Twitter.

VEJA MAIS

Entenda como surgiu a antipatia à paraense

Os ataques virtuais contra Paula já se tornaram assuntos jurídicos depois que familiares da paraense começaram a sofrer ameaças de morte e xingamentos. Parte da repulsa que surgiu contra a biomédica nas redes sociais se deve ao ciclo de aliados escolhido pela sister nas primeiras semanas de casa, que incluiu Gabriel Fop - que começou o jogo como sua dupla - e Cristian, ambos “cancelados” por atitudes consideradas machistas. Cristian, inclusive, já confessou a aliados que tinha como tática de jogo se aproximar da paraense.

Além disso, outro momento em que a paraense “causou” foi no Jogo da Discórdia da semana passada, quando, após mentir para Larissa que não tinha dado emoji de cobra à personal trainer, lembrou da situação na dinâmica. As invertidas de Paula em Cara de Sapato também foram alvos de polêmica, já que o lutador e Amanda vivem um affair na casa, que tem muito apoio nas redes sociais. A suposta interferência da biomédica na relação dos dois gerou ataques a ela.

Virada no jogo e apoio à Paula na web

Nos últimos dias, porém, mudanças no comportamento de Paula vêm sido percebidas na web e agradado internautas. O “despertar” da paraense em relação às atitudes de Cristian e a amizade que ela tem desenvolvido com Amanda foram alguns dos destaques. Além disso, a união de usuários do Twitter em torno da saída de Bruno no quarto paredão do BBB 23, considerado planta, tem favorecido Paula.

Veja a repercussão nas redes sociais da indicação da biomédica: