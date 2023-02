Ameaçada nas redes, paraense Paula do BBB 23 ganha reforço jurídico

A equipe que administra os perfis da sister paraense Paula Freitas, fora do BBB 23, está tendo trabalho para lidar com os ataques virtuais que a paraense tem sofrido fora do reality. Além de ondas de fake news e mensagens de ódio, inclusive xenofóbicas, a biomédica e também familiares dela etsão recebendo ameaças. Uma assessoria jurídica foi contratada para tomar as providências necessárias.

Como Paula está confinada, ela não sabe da situação fora da casa do BBB. O colunista Adriel Marques, do 'Em Off', disse que conversou com pessoas próximas de Paula que estão preocupadas com os ataques. A mãe da sister recebeu ameaças de morte e o irmão dela recebe xingamentos diariamente.

A amiga e assessora pessoal Talita Borges avisa que “a assessoria jurídica da Paula está de olho nos ataques que a sister está sofrendo na internet. Atrás das telas, muitas pessoas acham que podem fazer o que quiserem e não serão descobertas. Mas cuidado, ameaça é crime!”.

Os ataques partem de apoiadores de outros participantes, como de Amanda Meirelles, porque a paraense se aproximou de Antônio Cara de Sapato dentro da casa. Partem também de seguidores de Larissa Santos, enciumados porque a parceria dela no jogo, Bruna Griphao, está se aproximando de Paula.

A participante paraense é julgada diariamente nas redes por sua forma física, roupas, cabelos e tom de voz.