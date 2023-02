BBB 23: Cristian revela plano de aproximação de paraense Paula para conseguir informações; vídeo

Na terceira semana de "Big Brother Brasil 23", as movimentações do jogo começam a ficar mais intensas. O empresário Cristian, de 32 anos, foi duramente criticado pelos internautas após sugerir uma aproximação com a paraense Paula para conseguir informações. A estratégia foi dita em conversa com Key Alves, Gustavo e Cezar Black, na madrugada desta sexta-feira (3).

Durante a conversa, que aconteceu no quarto do Líder, o empresário gaúcho questiona se todos acham uma boa ideia ele “articular” para tentar buscar informações com Paula. A jogadora de vôlei concorda, e Cezar Black pergunta: “Mas como assim, você pegar ela para tentar…”, e é interrompido por Cristian.

O gaúcho afirma que não sabe o que fazer, mas que tentará pensar em algo que possibilite essa articulação. “Ver se ela solta alguma coisa”, completa. Já Gustavo, que só ouvia até então, rebate: “Ela não vai soltar. Ela é ligeira. Ela é esperta”, mas a jogadora de vôlei completa: “Ela é esperta, mas nós somos mais ainda”.

Veja o grupo do quarto Fundo do Mar falando sobre a paraense Paula

Administradores do perfil de Paula e internautas criticaram o plano

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram o plano, que foi criticado. “Sempre foram maldosos”, comentou uma internauta. “A Key como mulher não deveria concordar. Ridículo. Por mais que a Paula seja irritante, isso não é certo”, publicou outra internauta.

O perfil de Paula no Twitter também comentou o caso: “Lamentável essa situação. É de dar ânsia de vômito”, escreveram os administradores do perfil. Veja o que disseram:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)