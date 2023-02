Primeiro Big Fone do BBB 23 irá tocar e colocar dois participantes no Paredão; entenda

Antes da formação do terceira paredão do Big Brother Brasil 23, que ocorre neste domingo, 05, dois participantes vão direto para a berlinda no programa. O Big Fone irá tocar, ainda sem data e horário divulgados, e quem atender vai indicar dias pessoas ao Paredão. Porém, o Poder Curinga pode mudar tudo.

VEJA MAIS

Um dos dois brothers escolhidos terá sua participação na decisão confirmada através do jogador que faturou o Poder Curinga. Ele escolhe entre os dois indicados quem vai pro Paredão.

O Poder Curinga, que é o Poder de Escolha, será leiloado na manhã de hoje, 03.

O brother definido pelo Big Fone e Poder Curinga terá um contragolpe, a pessoa a ser escolhida não pode ser em quem atendeu o Big Fone e em quem comprou o Poder Curinga.