BBB 23: veja como será a dinâmica da terceira semana de reality show

Na edição desta quinta-feira (2) do BBB 23, dia de prova do líder, Tadeu Schmidt apresentou a dinâmica da terceira semana de reality show. A semana traz a novidade do Big Fone, que faz a sua estreia este ano. Confira abaixo a dinâmica.

Quinta-feira:

Prova do líder.

Sexta-feira:

Poder Curinga: poder de escolha.

Sábado:

Prova do anjo;

Big Fone: quem atender indicará duas pessoas ao paredão.

Domingo:

Formação de paredão:

Dono do Poder Curinga escolhe um dos indicados do Big Fone ao paredão;

Anjo imuniza uma pessoa;

Líder indica uma pessoa;

Casa vota no confessionário;

Indicado pelo Big Fone dá contragolpe - não pode ser em quem atendeu o Big Fone ou quem comprou o Poder Curinga Prova Bate e Volta.

*Caso ninguém compre o Poder Curinga, os dois indicados pelo Big Fone estão no paredão e não há contragolpe.

Terça-feira

Terceira eliminação da edição.

Quinta-feira

Três vetos para a próxima prova do líder: um do líder e um de cada sobrevivente do paredão.