BBB 23: brothers enfrentam a terceira Prova do Líder

Os brothers enfrentam a terceira Prova do Líder na noite desta quinta-feira (2), no BBB 23. Desta vez, os confinados precisam de agilidade e atenção. A missão é passar por um circuito, com direito a checkpoints, gangorras e um cronômetro. Ganha quem percorrer tudo em menos tempo.

"Cada um só vai fazer o circuito uma vez", avisou o apresentador Tadeu Schmidt, antes do início da disputa. Veja como ocorre a dinâmica:

Paula e Cara de Sapato são os primeiros a competir. Os restantes voltam para a casa.

Sapato começa com o melhor tempo. Paula acabou pisando no chão e seria desclassificada.

Larissa e Aline são as próximas. Aline acabou caindo e Larissa fez o tempo de 46.846 segundos.

Bruna Griphao e Bruno são a terceira dupla. Bruno esqueceu de apertar o segundo checkpoint e Bruna demorou a encontrar um dos cards. 55.516 segundos foi o tempo da Bruna.

Gustavo e Tina são os próximos. Gustavo começa a prova muito rápido. Tina demora um pouco mais para completar. "A gente vai rever a prova porque o Gustavo, aparentemente, pisou no chão", avisa Tadeu. O tempo dos dois: Tina: 47.328 segundos Gustavo: 31.238 segundos

Os próximos são: Amanda e MC Guimê. "Os dois são mais cautelosos", analisa Tadeu. Eles não conseguem alcançar o tempo do Cara de Sapato. Tempo dos dois: MC Guimê: 60,776 segundos Amanda: 66,722 segundos

Domitila e Key Alves vão em seguida. As duas pisam no chão um pouco depois do início da prova e são desclassificadas.

Cristian e Gabriel Santana são os próximos. Eles completam a Prova. Cristian consegue o melhor tempo: 34.518 segundos. Gabriel Santana fez em 37.168.

Sarah Aline e Marvvila vão em seguida. Sarah cai no chão e está fora da prova. Marvvila também pisou no chão. As duas estão desclassificadas.

