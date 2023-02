Sapiossexual: Key Alves, do BBB 23, revela atração por homens inteligentes; entenda o termo

A jogadora de vôlei e participante do Big Brother Brasil 23, Key Alves, de 23 anos, declarou em entrevista que se considera sapiossexual. A integrante do Camarote vive um par romântico com Gustavo Benedeti, o Cowboy, desde o início do reality show.

VEJA MAIS

A entrevista ao GShow ocorreu antes mesmo do início desta edição do BBB. Na ocasião, Key revelou que também prefere homens mais velhos:

“Se o cara é muito inteligente, estilo nerd mesmo, meu olhinho fica brilhando, apaixonada. Mas é difícil achar um homem assim. E tem que ser mais velho que eu também, tipo uns 20 anos a mais”, detalhou Key Alves.

O que é a Sapiossexualidade?

Sapiossexualidade é um termo usado para descrever uma atração sexual ou romântica por pessoas com inteligência, conhecimento e habilidade para conversar sobre assuntos intelectuais. É uma forma de atração que se concentra mais nas características internas da pessoa, como o seu caráter, personalidade e habilidades sociais, em vez de sua aparência física. A sapiossexualidade é vista como uma forma de valorizar a conexão mental e emocional com uma pessoa, acima de atributos físicos.

Relacionamentos de Key Alves

Key Alves é a jogadora de vôlei com mais seguidores no Instagram do mundo. A sister, que tem quase 8 milhões de seguidores, também vende conteúdo adulto em uma plataforma paga, de onde tira a maior parte do seu dinheiro. Em sua participação no "BBB 23", a modelo engatou um romance com Gustavo Benedeti desde a primeira semana.

Key também revelou em diversas conversas sobre os famosos com quem já ficou ou se relacionou. Na lista, a sister cita o ex-BBB Rodrigo Mussi e os cantores João Gomes, Xamã e Gustavo Mioto, além do jogador de futebol Piquerez.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)