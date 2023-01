BBB 23: Key Alves revela que ficou com Xamã e Gustavo Mioto; Domitila diz que beijaria Filipe Ret

A esportista Key Alves tem contado dentro do "Big Brother Brasil 23" algumas das ficadas que já teve fora da casa. Ela já falou sobre Rodrigo Mussi e João Gomes, e agora contou um pouquinho mais.

Depois da chegada do cooler com algumas bebidas, mais verdades surgiram na madrugada deste domingo (29). A sister contou quais famosos ela já pegou e pegaria novamente, antes de responder, ela brincou dizendo que isso acabaria com ela.

"Xamã, Gustavo Mioto e o Top 1 eu nunca posso falar, de jeito nenhum", disse. "Tô lascada. O que eu tô fazendo da minha vida?", acrescentou Key.

VEJA MAIS

Ela lembrou ainda quando ficou com um jogador do Palmeiras, o Piquerez.

Key disse ainda quem seria um artista que ela queria ficar ainda, e ela citou o nome do ator Marcello Melo Jr, de "Arcanjo Renegado".

Os brothers começaram a cantar "Malvadão", música de Xamã, para ela. No Twitter, Gustavo Mioto respondeu: “Loucura... só queria ficar quieto aqui!”. Parece que ele não gostou muito da revelação da esportista em rede nacional.

Domitila Barros recebeu a pergunta de Cezar sobre qual é o famoso que ela pegaria: "Na base da emoção, quem é o meu amor do BBB 23? Que toda vez que eu escuto minhas emoções vão à flor da pele?". "Poze do Rodo", responde Key Alves. "É o Poze do Rodo. Agora, o [Filipe] Ret eu também não acho ruim... É uma lista. É um tal de Ret, de Whindersson Nunes... É o Top 3", disse a miss.