Nudes: Xamã se descuida e mostra pênis ao lado de bolo de dinheiro

O cantor Xamã balança o coração de muitos fãs pelo Brasil. Mostrando muita sensualidade nas redes sociais e no palco, no último fim de semana mostrou bem mais que isso.

VEJA MAIS

Ao postar um vídeo segurando um bolo de dinheiro, Xamã se descuidou por alguns instantes e deixou parte do pênis aparecer. Tudo compartilhado no story do seu perfil no Instagram.

É claro que as imagens acabou viralizando na web.

Alguns seguidores questionaram o motivo de o cantor ostentar dinheiro sem roupa, porém, outras pessoas acreditam que foi uma atitude totalmente proposital.