Manu Bahtidão esclarece o título que recebeu de 'Manu Pacotão' por causa de parte íntima

A cantora Manu Bahtidão sempre está envolvida em polêmicas e já disse que não se importa. Nos últimos dias, as partes íntimas da cantora voltou a ser notícia, depois de um show que ela fez em Dom Eliseu, no Pará, com uma roupa justa no corpo. A cantora brincou diante da polêmica e ainda disse "Bem ou mal, falem de mim".

VEJA MAIS

Em uma entrevista com Bob Fllay, a cantora explicou sobre o título que recebeu de "Manu Pacotão". A cantora esclareceu que após uma cirurgia no abdômen ficou com um volume maior na área abaixo da barriga e toda vez que usa uma roupa mais colada fica em evidência.

"Eu tinha uma pochete e com a cirurgia puxaram a barriga e acabou mudando meu 'xibiu'. Levantou e ficou uma festa, ficou esse calombo. Mas é isso, falem bem ou mal, mas falem da Manu Bahtidão", destacou a cantora.