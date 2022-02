Bob Fllay conversa com Manu Bahtidão e Rebeca Lindsay para esclarecer treta; vídeo

A desavença entre as artistas Manu Batidão e Rebeca Lindsay parece ainda não ter um ponto final. O humorista Bob Fllay conversou com as artistas para entender o que motivou o afastamento entre as duas. Manu e Rebeca deram suas justificativas sobre o que levou ao encerramento do projeto Maré.

Manu Batidão disse que por motivos de desentendimentos internos não foi possível levar o projeto adiante. "Quando fui fazer um show em Marabá, a gente se desentendeu. A Rebeca achou que eu fosse fazer o Maré sem ela, mas eu estava trabalhando na divulgação da música 'Par perfeito'", disse.

Manu também chegou a comentar que houve discussão entre o marido dela com o marido da Rebeca durante o trabalho de produção da live. E diante de algumas situações, ela disse que ficou chateada, pois ficou sabendo da saída da Rebeca do projeto Maré, pelas redes sociais.

"Eu fui conversar com ela pelo whatsapp. Fiquei chateada, deixamos de nos seguir nas redes sociais, mas depois eu voltei segui-la. Eu gosto dela de todo jeito. Ela é uma profissional maravilhosa, torço pelo trabalho dela, não tenho problema com isso, mas cada uma está seguindo o seu caminho", completou Manu.

No espaço reservado para Rebeca, a artista desmentiu que tenha saído do projeto sem avisar Manu previamente. "A minha saída do projeto ocorreu no dia seguinte após a última live de Salina. Foi uma situação bem complicada, que no dia seguinte eu avisei que não fazia mais parte do projeto", disse Rebeca.

"Eu não estou acostumada com certas situações. Eu não sou o tipo de pessoa que humilha as pessoas que trabalham comigo. Muita coisa me entristecia", disse Rebeca.