Rebeca Lindsay desmente Manu Bahtidão sobre saída do projeto 'Maré': "Não foi pega de surpresa".

Após Manu Bahtidão ter dito em entrevista para o BobCast, podcast de Bob Flay, que soube da saída de Rebeca Lindsay do projeto musical 'Maré' por um post no Instagram da artista, Rebeca resolveu se pronunciar sobre o caso e desmentiu a fala de ex-colega de trabalho. Segundo a cantora de Melody, sua saída foi previamente comunicada e não houve surpresa como Manu havia durante a entrevista.

Em uma transmissão de 30 minutos em seu Instagram, Rebeca contou que o comportamento de Manu e a forma como o Maré estava sendo conduzido, diminuindo cada vez mais sua participação, foram alguns dos motivos de sua saída do projeto e afirmou que ela foi da decisão de sua saída antes do post. "Não foi pega de surpresa", afirmou a cantora.

Em junho de 2021, a paraense publicou em suas redes sociais um comunicado informando que não fazia mais parte do projeto 'Maré', no qual dividia os palcos ao lado de Manu Bahtidão. Na época, muito se especulou sobre o motivo, até a participação de Manu no podcast de Bob Fllay, na última quinta-feira, 17, no qual ela comentou sobre o caso e disse que foi uma surpresa a saída da parceira.

Rebeca Brega

Rebeca Lindsay se prepara para lançar um novo projeto: a live/show Rebeca Brega, em que a artista vai cantar grandes sucessos do Brega paraense e vai contar com participações especiais de Alberto Moreno, Kim Marques, Nelsinho Rodrigues e Wanderley Andrade. O evento será transmitido pelo Youtube no dia 13 de março de 2022.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)