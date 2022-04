'Pretendo continuar gravando tecnomelody, me encontrei nesse estilo': Manu Bahtidão

Depois de duas edições do “Baú da Manu”, agora Manu Bahtidão atraca seu navio e segue para uma produção em terra firme. Na próxima quarta-feira, 20, a artista sobe ao palco para gravar “Máquina do Tempo”, seu novo DVD que também dará o tom de seus shows daqui para frente.

Com um projeto grandioso, Manu traz para seu time profissionais que já trabalharam em produções de nomes como Gusttavo Lima e Raça Negra. “Eu digo que o DVD não é meu, não é da Manu Bahtidão. O DVD é do povo do Pará, é da música paraense”, contou a cantora, em entrevista exclusiva a OLiberal.com. Leia na íntegra:

OLiberal.com - Suas gravações recentes do “Baú da Manú” foram muito bem sucedidas. O que essa terá de diferente em termos de produção?

Manu Bahtidão - O que esse trabalho tem de diferente é justamente essa coisa mais tecnológica, que no ‘Baú’ foi uma coisa mais temática, voltada para o mar para tema Pirata. E o DVD Manu Batidão é uma coisa mais voltada para minha imagem, para minha autoimagem e para esse tema que é ‘Máquina do Tempo’. Então nós vamos fazer algo mais atual, uma coisa mais tecnológica mesmo, mais inovadora e é isso que o DVD vai trazer. Além de canções novas, mas também com a batida marcante, que é algo que remete também a volta no tempo, o passado, misturado com essa com essa tecnologia inovadora, que é algo do presente. Então é isso, esse misto de passado, futuro e presente.

O.L - Me fale do repertório. O novo DVD terá músicas novas? Sobre o que elas irão falar?

M.B - Olha, o nosso repertório é mais voltado pra falar de amor, do cotidiano, sabe? Das nossas histórias, misturadas aqui, eu junto com os compositores e parceiros, assim como meu esposo e mais os meninos que trabalham compondo com a gente. Vamos falar muito de amor, vai falar muito da vida, da gente também, tem tudo um pouquinho, um pouquinho da gente, um pouquinho do nosso amigo, um pouquinho do vizinho, um pouquinho das experiências das pessoas que estão próximas a gente. E é isso, a gente vai falar muito de amor nessas canções.

O.L - Manu, você costuma ter figurinos exuberantes em seus shows. O que está preparando para o DVD? Qual estilista vai assinar suas novas roupas?

M.B - Quem vai assinar as minhas produções sou eu e o Ronald Rubens. Eu sempre gosto de me envolver na parte de produção de figurino, eu amo essa parte visual, sou apaixonada por moda, e eu gosto muito de estar envolvida com isso, sabe? De escolher cada detalhe, o material, eu escolho tudo a dedo, eu encomendo tudo, trago de fora, de onde der para trazer eu tô trazendo. E quem vai assinar somos eu, Manu, e Ronald Rubens. São criações minhas com assinatura do que o Ronald executa, são as criações que eu peço pra ele executar. Ele é maravilhoso. Tem muita novidade de figurino, muita coisa linda, inovadora, super atual.

Manu Bahtidão (Divulgação)

O.L - Você chegou a cantar sertanejo por um tempo, e depois voltou para o tecnomelody. No futuro, pretende agregar novos gêneros ao seu estilo também? O que você gostaria de fazer?

M.B - Na verdade eu venho do forró, passei pelo calypso, do calypso eu vim para o tecnomelody, depois fui para o sertanejo, e voltei a gravar tecnomelody. Eu acredito que na vida a gente cumpre ciclos, e tudo é aprendizado. Eu sou uma artista que gosto de cantar tudo, e ouço de tudo. Por conta disso, eu gosto de saber fazer tudo. Por exemplo, no lugar que eu chegar e pedirem ‘ah, tu vai cantar agora um funk’. Eu vou saber cantar o funk. E onde eu chegar, o que me pedirem para cantar, de uma música internacional até xote, até um carimbó, eu tenho que saber, e eu gosto disso, de estar me atualizando e sempre inovando. Mas eu pretendo continuar gravando o tecnomelody, porque eu realmente me encontrei nesse estilo há alguns anos. O que me fez gravar sertanejo depois do tecnomelody foram alguns percalços, né? Por conta de valorização da região e da nossa música, culturalmente falando. Mas eu voltei mais forte para lutar por aquilo que eu acredito musicalmente falando, e acredito que essa é a minha verdade.

O.L - DVDs são investimentos altos, mas queria saber se você tem planos para videoclipes também. Os fãs podem esperar algum para um futuro próximo?

M.B - O investimento é muito alto num DVD, não só no pré e no durante o DVD, mas o pós também, porque a gente precisa divulgar essas canções e a gente hoje tem essa preocupação, e o intuito com certeza de fazer um bom investimento também no pós DVD. Claro que eu tenho planos gravar, e já tenho algumas parcerias para alguns videoclipes como MC Melody, a Simone da dupla Simone & Simaria, e o Matheus Fernandes. Tem o João Gomes também, que a gente tá namorando para fazer uma possível parceria, tudo isso são videoclipes que vem aí na frente, com parcerias do melody com os artistas de outros segmentos no Brasil. E com certeza os meus fãs podem aguardar uns clipes bem próximos aí com músicas maravilhosas.

O.L - Manu, para finalizar me fale de planos com o DVD para o futuro. Você pretende levar esse show para uma turnê? Já tem datas que pode confirmar?

M.B - Eu não consigo confirmar agora para vocês datas do show novo da Manu, porque a gente já tem data vendida até para o ano que vem. Então possivelmente essa turnê nova, que a gente vai levar, já estamos preparando toda a estrutura, todo um cenário novo com esta nova roupagem, com a turnê do Máquina do Tempo com certeza. Então para quem vai comprar a Manu Bahtidão depois desse DVD, vai sair um pouquinho mais caro, porque a gente tem valorizado o projeto, e com certeza quem comprou antes vai ter aí esse presente de levar essa turnê. Mas a partir do DVD com certeza os valores vão mudar, vão melhorar, e com certeza a gente vai dar um um boom aí no Brasil inteiro, viu?