Mc Poze tem o carro destruído em grave acidente

O rapper carioca Marlon Brandon Coelho Couto Silva, conhecido como Mc Poze, de 23 anos, foi vítima de uma enorme perda. Um grave acidente envolvendo o carro do cantor foi registrado na noite desta terça-feira (27) e resultou em perda total. Mas, ao contrário das primeiras informações que foram divulgadas sobre o caso, o músico não estava no interior do veículo no momento da colisão. As informações são do portal UOL.

VEJA MAIS

Mc Poze usou os stories do Instagram para tranquilizar os fãs e confirmou o acidente. O veículo, uma BMW X3, era o "xodó" do funkeiro. Ainda segundo o artista, quem estava no carro eram amigos dele, chamados de "soldados", mas todos saíram ilesos. Já o automóvel sofreu perda total.

Ao ser lembrado sobre um alerta que havia recebido de uma evangélica que havia orado por ele, Mc Poze comentou que havia sido apenas um aviso. (Reprodução / Instagram)

Alguns fãs aproveitaram para lembrar que ainda na segunda-feira (26) alguém teria avisado o cantor sobre um possível acidente de carro. "Foi tudo um aviso", comentou.

Nas redes sociais, Mc Poze não esconde a sua paixão pela marca BMW. Em junho deste ano, ele compartilhou um momento de descontração ao lado de seus 'soldados' em um dos modelos que adquiriu, que conta com um sistema de IA (inteligência artificial) a fim de que a interação entre o motorista e o automóvel seja ainda mais intuitiva.