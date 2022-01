MC Poze do Rodo doa R$ 20 mil após demissão de segurança por gorjeta

O MC Poze do Rodo movimentou a web mais uma vez. O cantor viu o segurança do condomínio onde mora ser demitido por receber R$ 100 de gorjeta, como mostrou o UOL. A situação causou revolta nas redes sociais.

Poze precisou agir novamente. Então, o funkeiro fez duas transferências de R$ 10 mil cada para o profissional. Ele postou os prints: "Te mandei um outro agrado, guerreiro. Espero que essas duas transferências te ajudem, guerreiro. Desculpe qualquer coisa".

Bernardo Henrique, de 27 anos é morador do Alemão e trabalhava como segurança. "A empresa demitiu o segurança que aceitou um simples agrado. Isso é muita marola com o trabalhador. Sem neurose, que mundo é esse, parceiro?! Como tem gente que consegue ser assim, irmão?", questionou o funkeiro.

Ele usou as redes sociais para explicar o que ocorreu. "Eu comecei a trabalhar na empresa dia 22 de dezembro e no dia 29 eu recebi o dinheiro da passagem, refeição e alimentação. Faltou o salário, que seria pago no 5º dia útil. Perguntei o porquê. Quando virou o mês, primeiro dia útil, dia 3, segunda-feira: parte dos vigilantes tinham recebido o (vale) alimentação e eu, nada. Segundo dia útil, na terça-feira, eles receberam o pagamento e eu ainda nem tinha recebido o vale alimentação. Perguntei de novo", detalha.

"Na quarta-feira, terceiro dia útil, pagaram o alimentação, mas até hoje não recebi o dinheiro da passagem. Quando o Poze me deu o dinheiro, pensei: 'Pô, vou botar esse dinheiro no Bilhete Único para vir trabalhar e ficar tranquilo", acrescentou.

O Grupo Lothar, responsável pela contratação e demissão do segurança, disse nas redes sociais que o motivo da demissão não foi aceitar os R$ 100. Nas redes sociais, um “nota de esclarecimento” foi publicada, porém, os comentários estão bloqueados.