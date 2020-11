MC Poze é rendido e algemado por bandidos durante assalto em casa

Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo, foi vítima, nesta quarta-feira (4), de um assalto em sua residência, no Rio de Janeiro. Três criminosos usando máscaras invadiram a casa, que fica em um condomínio de luxo, e levaram joias e dinheiro do músico.

De acordo com a advogada do artista, Sílvia de Oliveira Martins, os criminosos chegaram por volta das 10h e algemaram o MC, que estava dormindo no quarto. Na sala, a esposa, a sogra e a filha do cantor, de apenas 1 ano, também foram rendidos. Ninguém ficou ferido. Os suspeitos conseguiram fugir em um carro.

O funkeiro comentou o episódio em sua conta no Twitter: "Tem nada não, da covardia nem Deus escapou. Minha família em primeiro lugar! O que levou mandou comprar tudo de novo, está suave! Tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar".

Tem nada não , da covardia nem Deus escapou minha família em primeiro lugar !!

Oque levou mando compra tudo dnv tá sv !!

TEM MAIS DEUS PRA DA DO QUE O DIABO PRA TIRA 💪🏽 — Mc Poze Do Rodo 🚩🎶 (@McPozedorodo) November 4, 2020

O MC foi na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) prestar depoimento, acompanhado da advogada. “Quando cheguei na casa, junto ao meu marido, foi que tiramos as algemas. Os bandidos não agiram com violência. Prestamos a queixa, e os fatos estão sendo apurados”, relatou a advogada.