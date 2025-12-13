VÍDEO: Influenciador com seletividade alimentar prova açaí com peixe frito e se surpreende

O influenciador goiano Lucas Montalvão, conhecido como Bomtalvão nas redes sociais, está em Belém, acompanhado do esposo, João Felipe, que é paraense, para participar da programação do Festival PSICA e aproveitou a passagem pela capital paraense para compartilhar com os seguidores uma experiência inédita: a primeira vez em que provou o açaí com peixe frito. O registro foi publicado neste sábado (13) em seu perfil nas redes sociais. Assista ao vídeo:

Conhecido por relatar publicamente sua seletividade alimentar, Bomtalvão mostrou em vídeo o contato com a culinária local e explicou que buscou entender a forma tradicional de consumo do açaí no Pará. “Todo mundo fala que o açaí do Pará é diferente de todos os lugares do Brasil. Eu fiquei sabendo que tem um jeito específico de comer isso”, disse.

Uma atendente do estabelecimento explicou como são os preparados para o consumo na região Norte: “É comum escolher se vai comer com farinha de tapioca ou com a farinha de mandioca da baguda. Vamos fazer aqui o nosso pirão”.

“Mastiga sentindo o sabor, de coração aberto, sabendo que é uma nova cultura”, continuou a atendente.

Ao provar o açaí com farinha, Bomtalvão demonstrou surpresa com a aceitação. “Agora uma colherada de açaí com farinha. Não é ruim!”, declarou.

Em seguida, comparou com versões mais conhecidas em outras regiões do país. “Nos outros estados tem o costume de comer o açaí com leite em pó, leite condensado, banana, morango”, disse.

“Gente, eu gostei de açaí, uma salva de palmas para mim! é isso! Venham para o Pará”, completou.

Nos stories publicados no mesmo dia, o influenciador contou que também participou de um rodízio com pratos típicos da culinária paraense. “Provei várias coisas! Óbvio que gravei para vocês. Amanhã eu mostro!”, disse