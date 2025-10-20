VÍDEO: Influenciadora paraense viraliza ao ensinar preparo de mucura assada com açaí

A influenciadora paraense Lia Mendonça repercutiu nas redes sociais, nesta segunda-feira (20), após publicar um vídeo em que ensina a preparar mucura assada com açaí. O conteúdo, divulgado em seu perfil no Instagram, chamou atenção dos internautas e gerou debates sobre o consumo do animal, comum em comunidades ribeirinhas do Norte do país.

Assista ao vídeo:

No vídeo, ela mostra o passo a passo do preparo da iguaria: a retirada dos pelos do animal, tempero, colando na brasa e finalização semelhante a uma carne com caldo. “Vocês já comeram? Eu amo! Cresci indo para o interior e comendo mucura guisada que minha mãe fazia para a gente”, escreveu na legenda.

Atualmente, a influenciadora, que mora no Rio de Janeiro, está no Pará, passando uma temporada em Abaetetuba.

A publicação rapidamente viralizou, dividindo opiniões entre curiosos, apoiadores e críticos. "Amiga, gambá? Vou tá passando", disse uma seguidora. "Dessa conversa eu participo, adoro um gambázinho frito", escreveu outro.

Diante da repercussão, Lia explicou nos comentários que o consumo da mucura faz parte da alimentação tradicional de diversas comunidades ribeirinhas e está ligado à cultura e à subsistência local. Ela mencionou a Lei nº 9.605/1998, que trata dos crimes ambientais e regulamenta a caça de animais silvestres no país.

Além da mucura, a influenciadora já havia compartilhado outros registros relacionados à culinária amazônica, como o preparo de carne de jacaré com açaí e caranguejo com açaí, pratos que também geraram grande engajamento entre seus seguidores. Confira: