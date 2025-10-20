Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Influenciadora paraense viraliza ao ensinar preparo de mucura assada com açaí

Lia Mendonça explicou no post que consumo do animal faz parte da subsistência de comunidades ribeirinhas

Amanda Martins
fonte

Lia Mendonça também já mostrou preparo de carne de jacaré e caranguejo com açaí para seus seguidores (Reprodução/ Instagram)

A influenciadora paraense Lia Mendonça repercutiu nas redes sociais, nesta segunda-feira (20), após publicar um vídeo em que ensina a preparar mucura assada com açaí. O conteúdo, divulgado em seu perfil no Instagram, chamou atenção dos internautas e gerou debates sobre o consumo do animal, comum em comunidades ribeirinhas do Norte do país.

Assista ao vídeo:

No vídeo, ela mostra o passo a passo do preparo da iguaria: a retirada dos pelos do animal, tempero, colando na brasa e finalização semelhante a uma carne com caldo. “Vocês já comeram? Eu amo! Cresci indo para o interior e comendo mucura guisada que minha mãe fazia para a gente”, escreveu na legenda.

Atualmente, a influenciadora, que mora no Rio de Janeiro, está no Pará, passando uma temporada em Abaetetuba.

A publicação rapidamente viralizou, dividindo opiniões entre curiosos, apoiadores e críticos. "Amiga, gambá? Vou tá passando", disse uma seguidora. "Dessa conversa eu participo, adoro um gambázinho frito", escreveu outro.

Diante da repercussão, Lia explicou nos comentários que o consumo da mucura faz parte da alimentação tradicional de diversas comunidades ribeirinhas e está ligado à cultura e à subsistência local. Ela mencionou a Lei nº 9.605/1998, que trata dos crimes ambientais e regulamenta a caça de animais silvestres no país.

Além da mucura, a influenciadora já havia compartilhado outros registros relacionados à culinária amazônica, como o preparo de carne de jacaré com açaí e caranguejo com açaí, pratos que também geraram grande engajamento entre seus seguidores. Confira:


